Doğanın şekillendirdiği eşsiz vadi: Taşyaran Vadisi’ne yoğun ilgi bekleniyor

Uşak’ta doğal kaya oluşumlarıyla dikkat çeken Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı’na bu yıl 50 binin üzerinde ziyaretçi gelmesi öngörülüyor. Eşsiz manzarasıyla öne çıkan park, bölgenin önemli turizm noktaları arasında yer alıyor.
1 Eşisz kayalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor
Merkeze bağlı Yenişehir köyü yakınlarındaki tabiat parkı, Gediz Nehri'ne bağlanan İmren Deresi'ndeki suyun, binlerce yıl içerisinde kireç ve gnays (başkalaşım kayacı türü) yapıdaki ana kayayı oyması sonucu oluşan beyaza çalan kayalara ev sahipliği yapıyor.
2 Turistlerden yoğun ilgi görüyor
Ankara-İzmir kara yoluna 1 kilometre mesafedeki bölge, suyun heykeltıraşlığıyla oluşan eşsiz manzarasıyla turistlerden yoğun ilgi görüyor.
3 200 basamaklı merdiven inilerek vadiye varılıyor
Ziyaretçiler vadiye 200 basamaklı merdivenden inerek giriyor.
4 Turistler fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor
Binlerce yılda şekillenen, girintili çıkıntılı, renk tonları farklı kayaları inceleyen turistler bol bol fotoğraf çektiriyor
5 Renkli bitkiler de dikkat çekiyor
Vadinin hava koşullarında yetişen renkli bitkiler de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
6 Doğaya ait olan bir sanatçılık
Vadiden akan İmren Deresi'nden ya da yürüyüş yolundan vadinin derinliklerine ilerleyen ziyaretçiler, sanatçılığını doğanın yaptığı ortamın tadını çıkarıyor.
7 Seyir terasları ve kuş gözlem kuleleri de yer alıyor
Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda bölgeyi kuş bakışı gören noktalara inşa edilmiş seyir terasları ve kuş gözlem kuleleri de vadiyi daha geniş görme imkanı sunuyor.
8 2016 yılında tabiat parkı ilan edildi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin, AA muhabirine vadinin 2016'da tabiat parkı ilan edildiğini söyledi.
9 Ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor
Taşyaran'ın tabiat parkı olmasının ardından vatandaşların daha keyifli vakit geçirebileceği bir yere dönüştüğünü ifade eden Tekin, kuş gözlem kuleleri, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarının inşa edilmesinin ziyaretçileri memnun ettiğini, ziyaretçi sayısının da her geçen yıl arttığını belirtti.
10 "Ulaşımın kolay olması da ziyaretçi sayısına etki ediyor"
Tekin, vadiye ulaşımın oldukça kolay olmasının ziyaretçi sayısına etki ettiğini de belirtti.
11 "2026 yılının ilk üç ayında 4 bin 17 ziyaretçimiz var"
Tekin, ""Burası Ankara-İzmir kara yoluna 1 kilometre mesafede. Ulaşım gayet kolay. 2026 yılının ilk üç ayında ise 4 bin 17 ziyaretçimiz var. Bu yıl biraz az olmasının sebebi havaların yağışlı gitmesi. Bayram tatili süresinin kısa olması ziyaretçi sayısını etkiledi." ifadelerini kullandı.
12 Tur şirketleri de vadiye ilgi gösteriyor
Tekin ayrıca, tur şirketlerinin de vadiye ilgi gösterdiğini kaydetti.
13 "2026 yılında 50 binin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum"
Tekin, ""Uşak'ta tur şirketlerinin de uğrak noktası oldu. Yerli ve yabancı turistler sürekli geliyorlar. Ulubey Kanyonu ile Taşyaran Vadisi vazgeçilmez yerlerden birisi oldu. 2025 yılında biz 30 bin 30 ziyaretçi ağırladık. 2026 yılında 50 binin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu rakama da ulaşacağız." diye de ekledi.
14 İmren Deresi'nde su seviyesi yükseldi
Tekin, bu yıl yağışların bol olması nedeniyle İmren'in su seviyesinin yükseldiğini, bunun manzaranın güzelliğine güzellik kattığını da belirtti.
15 "Daha önce böyle bir yer görmemiştim"
Ziyaretçilerden Bengül Yığrık da vadiye ilk kez geldiğini belirterek, "Böyle bir yer görmemiştim ben daha önce. Şaşırdım. Çok doğal ve etkileyici. Taşların yapısı, renkleri bizi büyüledi." dedi.
16 "Vadinin kayalıkları ve doğası çok etkileyici"
İbrahim Özçelik ise vadinin kayalıkların ve doğasının çok etkileyici olduğunu dile getirdi.