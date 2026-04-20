Türkiye rüzgar enerjisinde gücünü artırdı: Kurulu gücü yaklaşık 16 gigavat seviyesine ulaştı

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye, rüzgar enerjisinde 2,1 gigavatlık yeni kapasiteyi devreye alarak toplam kurulu gücünü yaklaşık 16 gigavat seviyesine taşıdı.

Anadolu Ajansı

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü, geçen yılki 165 gigavatlık rekor artışla 1299 gigavata yükseldi.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyinin (GWEC), Küresel Rüzgar Raporu 2026'ya göre, kurulumlardaki artış, rüzgar enerjisinin büyük ekonomilerde enerji dönüşümünün bel kemiği olmaya devam ettiğini ortaya çıkardı.

Çin, geçen yıl ilave ettiği 120 gigavatlık rekor düzeydeki rüzgar kurulumları ile toplam rüzgar kapasitesini 640 gigavatın üzerine çıkardı.

Hindistan'ın 6,3 gigavat rekor seviyedeki ilavesi ise rüzgar enerjisinin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisindeki önemini pekiştirdi.

Avrupa'da Almanya (karasal ve denizüstü dahil) 5,7 gigavat rüzgar kapasitesini sistemine eklerken Brezilya 2,3 gigavatlık kurulum sağladı.

Öte yandan bu dönemde Türkiye, 2,1 gigavat rüzgar gücünü sistemine ilave ederek toplam rüzgar kurulu gücünü yaklaşık 16 gigavat seviyesine çıkardı ve bölgedeki en aktif karasal rüzgar enerjisi pazarlarından biri olarak konumunu güçlendirdi.

Böylelikle, küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü geçen yıl ilave edilen 165 gigavatla 1299 gigavata yükseldi.

Raporda, küresel rüzgar endüstrisinin, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında belirlenen ve 2030'a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılmasını hedefleyen Birleşik Arap Emirlikleri Mutabakatı doğrultusunda gerekli büyüme hızını sürdürme konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

