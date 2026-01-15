EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercihi nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre 2026-EKPSS/Kura tercih süreci başlamış durumda. ÖSYM'nin yayımladığı takvim doğrultusunda ilerleyen yerleştirme süreci, engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarında istihdam edilmesi için kritik bir eşik niteliği taşıyor.
Kamuda görev almak isteyen engelli memur adayları için takvim oldukça nettir:
Tercih Başlangıcı: 8 Ocak 2026, Saat 10.30
Tercih Bitişi: 19 Ocak 2026, Saat 23.59
Adayların bu süre zarfında tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.
2 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yayınlanan resmi takvimde tercih işlemleri 19 Ocak 2026 Pazartesi günü sona ereceği için, sonuçların açıklanma tarihi konusunda henüz net bir duyuru yapılmadı. Genellikle tercih süreci tamamlandıktan sonraki değerlendirme aşaması göz önüne alındığında, yerleştirme sonuçlarının Ocak ayının son haftası ya da Şubat ayı başında ilan edilmesi bekleniyor.
Adaylar, sonuçların açıklanacağı güne dair duyuruları ÖSYM’nin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirler. Yerleştirme sonuçları belli olduğunda, adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden hangi kuruma yerleştiklerini öğrenebilecekler.
Tercih Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Nitelik Kodları: Tercih edilecek kadronun karşısında yer alan özel şartları (sertifika, mezuniyet alanı vb.) mutlaka kontrol edin. Şartlarını taşımadığınız bir kadroya yerleşseniz dahi atamanız yapılmayacaktır.
Sıralama Önemlidir: Puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapıldığı için, en çok gitmek istediğiniz kadroları üst sıralara yazmanız avantajınıza olacaktır.
Tercih Sayısı: Adayların toplam 30 tercih yapma hakkı bulunmaktadır.
Ücret Ödemesi: Kılavuzda belirtilen tercih ücretinin (eğer varsa ve muafiyetiniz yoksa) belirtilen bankalara veya ÖSYM'nin sitesinden kartla ödenmesi işlemin geçerliliği için kritiktir.