EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercihi nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yayınlanan resmi takvimde tercih işlemleri 19 Ocak 2026 Pazartesi günü sona ereceği için, sonuçların açıklanma tarihi konusunda henüz net bir duyuru yapılmadı. Genellikle tercih süreci tamamlandıktan sonraki değerlendirme aşaması göz önüne alındığında, yerleştirme sonuçlarının Ocak ayının son haftası ya da Şubat ayı başında ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar, sonuçların açıklanacağı güne dair duyuruları ÖSYM’nin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirler. Yerleştirme sonuçları belli olduğunda, adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden hangi kuruma yerleştiklerini öğrenebilecekler.