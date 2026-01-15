ARA
  • ALES 2026 takvimi: ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Yılı Sınav Takvimi ile birlikte, yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra akademik kadro atamalarında kritik öneme sahip olan ALES tarihleri netleşti. 2026 ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri


ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte ALES oturumlarına dair tüm detaylar netleşti. Akademik kariyer basamaklarını tırmanmak veya lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için bu yıl da üç farklı sınav fırsatı sunuluyor. 

1 2026 ALES Sınav Takvimi

2026 ALES Sınav Takvimi

ÖSYM tarafından güncellenen resmi takvimle birlikte 2026 yılı ALES oturumlarına dair tarihler kesinleşmiş oldu. Akademik kariyer planlaması yapan adaylar için bu yılın sınav, başvuru ve sonuç döngüsü şu şekilde ilerleyecek:

ALES/1 (Yılın İlk Oturumu)

Yılın ilk akademik sınavı bahar döneminde gerçekleştirilecek:

Başvuru Tarihleri: 25 Mart – 2 Nisan 2026

Sınav Tarihi: 10 Mayıs 2026

Sonuç Açıklama: 5 Haziran 2026

 

ALES/2 (Yaz Dönemi Oturumu)

Yüksek lisans ve doktora başvurularının yoğunlaştığı dönem öncesindeki oturum:

Başvuru Tarihleri: 10 – 18 Haziran 2026

Sınav Tarihi: 26 Temmuz 2026

Sonuç Açıklama: 14 Ağustos 2026

ALES/3 (Yılın Son Oturumu)

Yılı kapatırken akademik puanını yükseltmek isteyenler için son fırsat:

Başvuru Tarihleri: 7 – 15 Ekim 2026

Sınav Tarihi: 29 Kasım 2026

Sonuç Açıklama: 17 Aralık 2026

Adaylar İçin Önemli Notlar

Sınav süreciyle ilgili şu detayları göz önünde bulundurmanızda fayda var:

Sınav Süresi: Adaylara 100 soru için toplam 150 dakika (2,5 saat) süre verilecek.

Geç Başvuru: Belirtilen normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için genellikle her sınavdan sonraki ilk hafta içinde tek günlük bir geç başvuru imkanı sunulur.

Puan Geçerliliği: Alacağınız puanlar, sonuç açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca tüm akademik başvurularda geçerli olacaktır.
