ALES 2026 takvimi: ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte ALES oturumlarına dair tüm detaylar netleşti. Akademik kariyer basamaklarını tırmanmak veya lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için bu yıl da üç farklı sınav fırsatı sunuluyor.