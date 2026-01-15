e-Okul veli girişi nasıl yapılır? E okul karne notu, devamsızlık bilgisi, not ortalaması nasıl görüntülenir?

16 Ocak 2026 Cuma sabahı okullarda karneler dağıtılmaya başlanacak. Ancak dijital çağın getirdiği kolaylıkla birlikte, notlarını ve başarı belgelerini erkenden görmek isteyenler için e-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) ana durak noktası haline gelmiş durumda.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin ve velilerin hizmetine sunulan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), bir öğrencinin eğitim hayatına dair tüm dijital izlerin bulunduğu kapsamlı bir platformdur. Özellikle karne günü olan 16 Ocak 2026'ya girerken, sistemdeki bazı başlıklar öğrenciler için çok daha kritik hale geliyor.
İşte e-Okul VBS üzerinden anlık olarak takip edebileceğiniz tüm detaylar:
1. Akademik Takip ve Not Bilgisi
Not Bilgisi: Öğrencinin dönem içinde girdiği tüm yazılı sınav, performans ödevi ve proje notları.
E-Karne: Dönem sonunda basılı karnenin dijital bir kopyası (Genellikle karne günü sabahı aktif olur).
Sınav Tarihleri: Öğretmenlerin sisteme girdiği ileri tarihli sınav takvimi.
Yıl Sonu Notları: Öğrencinin geçmiş yıllara ait ders başarı ortalamaları.
2. Devamsızlık ve Günlük Takip
Devamsızlık Bilgisi: Öğrencinin özürlü (izinli/raporlu) ve özürsüz devamsızlıklarının gün gün dökümü. (Lise öğrencilerinde özürsüz 10 gün, toplamda 30 gün sınırı buradan takip edilir).
Haftalık Ders Programı: Derslerin başlangıç-bitiş saatleri ve hangi gün hangi dersin olduğu bilgisi.
3. Geçmiş ve Gelecek Kayıtları
Alınan Belgeler: Geçmiş dönemlerde kazanılan Takdir, Teşekkür, Onur ve İftihar belgelerinin listesi.
Diploma Notu: Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için hesaplanan kesinleşmiş başarı puanı.
Nakil İşlemleri: Okul değişikliği durumunda nakil sürecinin hangi aşamada olduğu.
Okuyacağı Kitaplar: Sınıf öğretmenleri tarafından sisteme girilen, öğrencinin dönem boyu okuduğu kitap listesi.
Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği karne gününe saatler kala, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden karne notu ve belge sorgulama işlemleri en çok aranan konu başlığı haline geldi. Belirttiğiniz adımlar, dijital karnesine ulaşmak isteyen herkes için en güncel ve doğru yol haritasıdır.
Bu noktada, belge alabilmek için kritik olan "50 puan barajı" kuralını tekrar hatırlatmakta fayda var; çünkü ortalaması 85'in üzerinde olsa bile, tek bir dersin ortalaması dahi 50'nin altındaysa sistem otomatik olarak belge düzenlememektedir.
Adım Adım Dijital Karne Sorgulama Ekranı
|İşlem Sırası
|Yapılacak İşlem
|Detaylar
|1. Adım
|Sisteme Giriş
|e-okul.meb.gov.tr adresine gidilir.
|2. Adım
|Kimlik Doğrulama
|T.C. Kimlik No, Okul No ve Güvenlik Kodu girilir.
|3. Adım
|Öğrenci Doğrulama
|Açılan panelde öğrencinin nüfus bilgileri ve resmi seçilir.
|4. Adım
|Not Sorgulama
|Sol menüden "Not Bilgisi" sekmesine tıklanır.
|5. Adım
|Karne Görüntüleme
|Aktifleştiğinde "E-Karne" alanından PDF dökümü alınır.
Başarı Belgesi Şartları Tablosu
|Belge Türü
|Gereken Puan Ortalaması
|Ek Şart
|Teşekkür Belgesi
|70.00 – 84.99
|Zayıf ders (50 altı) olmamalı.
|Takdir Belgesi
|85.00 – 100.00
|Zayıf ders (50 altı) olmamalı.
|Üstün Başarı
|3 dönem üst üste Takdir
|Disiplin cezası bulunmamalı.