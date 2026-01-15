e-Okul veli girişi nasıl yapılır? E okul karne notu, devamsızlık bilgisi, not ortalaması nasıl görüntülenir?

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği karne gününe saatler kala, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden karne notu ve belge sorgulama işlemleri en çok aranan konu başlığı haline geldi. Belirttiğiniz adımlar, dijital karnesine ulaşmak isteyen herkes için en güncel ve doğru yol haritasıdır.

Bu noktada, belge alabilmek için kritik olan "50 puan barajı" kuralını tekrar hatırlatmakta fayda var; çünkü ortalaması 85'in üzerinde olsa bile, tek bir dersin ortalaması dahi 50'nin altındaysa sistem otomatik olarak belge düzenlememektedir.

Adım Adım Dijital Karne Sorgulama Ekranı

İşlem Sırası Yapılacak İşlem Detaylar 1. Adım Sisteme Giriş e-okul.meb.gov.tr adresine gidilir. 2. Adım Kimlik Doğrulama T.C. Kimlik No, Okul No ve Güvenlik Kodu girilir. 3. Adım Öğrenci Doğrulama Açılan panelde öğrencinin nüfus bilgileri ve resmi seçilir. 4. Adım Not Sorgulama Sol menüden "Not Bilgisi" sekmesine tıklanır. 5. Adım Karne Görüntüleme Aktifleştiğinde "E-Karne" alanından PDF dökümü alınır.

Başarı Belgesi Şartları Tablosu