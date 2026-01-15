ARA
  • 2026 KPSS ne zaman? KPSS başvuru ve sınav tarihleri (Lise, Ön Lisans ve Lisans)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini yayımlayarak milyonlarca adayın beklediği 2026-KPSS takvimini resmen ilan etti. Peki 2026 KPSS ne zaman? KPSS başvuru ve sınav tarihleri (Lise, Ön Lisans ve Lisans)


ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Yılı Sınav Takvimi merak ediliyor.. 2026 yılının "çift yıl" olması, hem merkezi atamalarda kullanılan puanların üretilmesi hem de tüm öğrenim düzeylerini (lise, ön lisans, lisans) kapsaması nedeniyle bu ilgiyi en üst seviyeye taşıyor.

1 KPSS Ortaöğretim

KPSS Ortaöğretim

KPSS Ortaöğretim  oturumu için kritik tarihler netleşti. 2026 yılı bir "çift yıl" olduğu için bu sınavdan alınacak puanlar, merkezi yerleştirmelerde ve kamu personeli alımlarında iki yıl boyunca geçerli olacak.

Sınav sürecine dair paylaştığınız resmi takvim şu şekildedir:

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 19 Kasım 2026

Adaylar İçin Önemli Notlar:

Başvuru Kanalı: Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılabilecek.

Geç Başvuru: Belirtilen normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ÖSYM genellikle bir günlük "Geç Başvuru" günü tanımlamaktadır (Takvime göre bu tarihin Eylül ayı ortasında olması bekleniyor).

Puan Geçerliliği: 2026-KPSS Ortaöğretim puanı, 2028 yılında yapılacak bir sonraki ortaöğretim sınavına kadar geçerliliğini koruyacak.

2 KPSS Ön Lisans

KPSS Ön Lisans

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte, iki yıllık üniversite mezunu veya mezun olabilecek durumdaki adayların katılacağı KPSS Ön Lisans oturumu için tarihler kesinleşti. 2026 puanının, B Grubu kadrolar ve kurumsal alımlar için iki yıl boyunca kullanılacak olması bu sınavı oldukça kritik kılıyor.

Resmi takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:

Başvuru Süreci: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvurular alınacak.

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu gerçekleştirilecek.

Sonuçların İlanı: Sınavdan yaklaşık 26 gün sonra, 30 Ekim 2026'da sonuçlar adayların erişimine açılacak.

Adayların, başvuru tarihlerini kaçırmamak için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerindeki bilgilerini ve fotoğraflarını güncel tutmaları öneriliyor. Ayrıca, normal başvuru süresini kaçıranlar için belirlenecek olan "Geç Başvuru Günü" tarihi genellikle Ağustos ayının ortasında tek bir gün olarak uygulanıyor.

3 KPSS Lisans

KPSS Lisans

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre, lisans mezunu adayların katılacağı KPSS Lisans oturumları için süreç Temmuz ayındaki başvurularla başlayıp Eylül ayındaki sınav maratonuyla devam edecek. 2026 yılının çift yıl olması nedeniyle bu oturumlardan alınacak puanlar, hem öğretmenlik ve A grubu kadrolar hem de merkezi atamalar (B grubu) için büyük önem taşıyor.

Paylaştığınız resmi takvim detayları şu şekildedir:

Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvuru Tarihleri: 1 - 13 Temmuz 2026

Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 7 Ekim 2026

Önemli Hatırlatmalar Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu tüm lisans adayları için zorunluyken, Alan Bilgisi oturumlarına yalnızca müfettişlik, uzmanlık gibi A grubu kadroları hedefleyen adaylar katılacaktır. Başvurular her zaman olduğu gibi ÖSYM AİS üzerinden yapılacak olup, adayların güncel fotoğraflarının sistemde kayıtlı olması gerekmektedir.
