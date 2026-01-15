2026 KPSS ne zaman? KPSS başvuru ve sınav tarihleri (Lise, Ön Lisans ve Lisans)

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre, lisans mezunu adayların katılacağı KPSS Lisans oturumları için süreç Temmuz ayındaki başvurularla başlayıp Eylül ayındaki sınav maratonuyla devam edecek. 2026 yılının çift yıl olması nedeniyle bu oturumlardan alınacak puanlar, hem öğretmenlik ve A grubu kadrolar hem de merkezi atamalar (B grubu) için büyük önem taşıyor.

Paylaştığınız resmi takvim detayları şu şekildedir:

Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvuru Tarihleri: 1 - 13 Temmuz 2026

Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 7 Ekim 2026

Önemli Hatırlatmalar Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu tüm lisans adayları için zorunluyken, Alan Bilgisi oturumlarına yalnızca müfettişlik, uzmanlık gibi A grubu kadroları hedefleyen adaylar katılacaktır. Başvurular her zaman olduğu gibi ÖSYM AİS üzerinden yapılacak olup, adayların güncel fotoğraflarının sistemde kayıtlı olması gerekmektedir.