Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 16 Ocak okullar yarım gün mü?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısı yarın, yani 16 Ocak 2026 Cuma günü resmen sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için çalacak son ders ziliyle birlikte, iki hafta sürecek olan yarıyıl (sömestr) tatili başlayacak.
1 Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?
Her okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci sayısı farklı olduğundan, karne saati sabit bir merkezden yönetilmez. Okul müdürlükleri ve sınıf öğretmenleri, izdihamı önlemek adına sınıflar için özel saat dilimleri (örneğin 1. ve 2. sınıflar için 09:30, 3. ve 4. sınıflar için 10:30 gibi) belirlemiş olabilir.
Öğrencilerin ve velilerin, sınıf grupları veya okul duyuru panoları üzerinden öğretmenleri tarafından paylaşılan güncel saatleri takip etmesi, okulda bekleme süresini azaltacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda karne dağıtım saati okul müdürlüklerinin inisiyatifindedir. Ancak genel uygulama şu şekildedir:
Sabahçı Öğrenciler: Genellikle saat 09:00 ile 10:30 arasında karnelerini alırlar.
Öğlenci Öğrenciler: Genellikle saat 11:00 ile 12:30 arasında karne törenine katılırlar.
Tam Gün Eğitim Veren Okullar: Çoğunlukla sabah saat 10:00 ile 11:30 arasında sınıflarda karne dağıtımını gerçekleştirip ardından okul bahçesinde İstiklal Marşı töreniyle kapanışı yaparlar.
2 16 Ocak okullar yarım gün mü?
Karne günü olan 16 Ocak Cuma günü okullar resmi olarak yarım gün tatil değildir; ancak ders işlenmez. Öğrenciler okula karne almak ve öğretmenleriyle vedalaşmak için giderler. Genellikle törenlerin ve karne dağıtımının tamamlanmasıyla birlikte öğle saatlerine doğru öğrenciler okuldan ayrılırlar. Okul yönetimlerinin planlamasına bağlı olarak çıkış saatleri farklılık gösterebilir.
Bu özel günde ana odak noktası, öğrencilerin bir dönemlik emeklerinin karşılığı olan karnelerine kavuşmaları ve yarıyıl tatiline motivasyonla girmeleridir.