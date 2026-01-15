Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 16 Ocak okullar yarım gün mü?

Her okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci sayısı farklı olduğundan, karne saati sabit bir merkezden yönetilmez. Okul müdürlükleri ve sınıf öğretmenleri, izdihamı önlemek adına sınıflar için özel saat dilimleri (örneğin 1. ve 2. sınıflar için 09:30, 3. ve 4. sınıflar için 10:30 gibi) belirlemiş olabilir.

Öğrencilerin ve velilerin, sınıf grupları veya okul duyuru panoları üzerinden öğretmenleri tarafından paylaşılan güncel saatleri takip etmesi, okulda bekleme süresini azaltacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda karne dağıtım saati okul müdürlüklerinin inisiyatifindedir. Ancak genel uygulama şu şekildedir:

Sabahçı Öğrenciler: Genellikle saat 09:00 ile 10:30 arasında karnelerini alırlar.

Öğlenci Öğrenciler: Genellikle saat 11:00 ile 12:30 arasında karne törenine katılırlar.

Tam Gün Eğitim Veren Okullar: Çoğunlukla sabah saat 10:00 ile 11:30 arasında sınıflarda karne dağıtımını gerçekleştirip ardından okul bahçesinde İstiklal Marşı töreniyle kapanışı yaparlar.