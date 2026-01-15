ARA
  • ÖGG sınavı ne zaman uygulanacak? 2026 ÖGG sınav tarihleri

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan 2026 Yılı Özel Güvenlik Eğitim ve Sınav Takvimi ile binlerce aday için yol haritası netleşti. Peki ÖGG sınavı ne zaman uygulanacak? 2026 ÖGG sınav tarihleri


Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olabilmek için girilmesi gereken temel eğitim ve yenileme eğitimi sınavları, her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli periyotlarla toplam 6 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 

2026 ÖGG Sınav Takvimi

Sınav AdıSınav Tarihi
119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı22 Şubat 2026
120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı26 Nisan 2026
121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı21 Haziran 2026
122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı16 Ağustos 2026
123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı18 Ekim 2026
124. Temel Eğitim ve 100. Yenileme Eğitimi Sınavı13 Aralık 2026

Sınav Başvuru ve Ücret Detayları

Başvuru Süreci: Sınav başvuruları, sınav tarihinden yaklaşık bir ay önce Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre yetkili eğitim kurumları aracılığıyla yapılır.

Sınav Saati: Tüm sınavların pazar günü saat 10:00'da başlaması planlanmaktadır.

Sonuçların İlanı: Sınav sonuçları genellikle sınav tarihini takip eden ikinci cuma günü EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır.

Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlayan adayların sınavda silahsız adaylar için 100, silahlı adaylar için ek olarak 25 soru cevaplaması gerekmektedir. Sınavdan başarılı sayılmak için temel eğitim sınavından en az 60 puan alınması şarttır. Silahlı adaylarda ise yazılı sınav ve uygulama sınavının ortalamasının başarı kriterlerini karşılaması beklenir.

