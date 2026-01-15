ÖGG sınavı ne zaman uygulanacak? 2026 ÖGG sınav tarihleri

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olabilmek için girilmesi gereken temel eğitim ve yenileme eğitimi sınavları, her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli periyotlarla toplam 6 oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
2026 ÖGG Sınav Takvimi
|Sınav Adı
|Sınav Tarihi
|119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı
|22 Şubat 2026
|120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı
|26 Nisan 2026
|121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı
|21 Haziran 2026
|122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı
|16 Ağustos 2026
|123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı
|18 Ekim 2026
|124. Temel Eğitim ve 100. Yenileme Eğitimi Sınavı
|13 Aralık 2026
Sınav Başvuru ve Ücret Detayları
Başvuru Süreci: Sınav başvuruları, sınav tarihinden yaklaşık bir ay önce Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre yetkili eğitim kurumları aracılığıyla yapılır.
Sınav Saati: Tüm sınavların pazar günü saat 10:00'da başlaması planlanmaktadır.
Sonuçların İlanı: Sınav sonuçları genellikle sınav tarihini takip eden ikinci cuma günü EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır.
Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlayan adayların sınavda silahsız adaylar için 100, silahlı adaylar için ek olarak 25 soru cevaplaması gerekmektedir. Sınavdan başarılı sayılmak için temel eğitim sınavından en az 60 puan alınması şarttır. Silahlı adaylarda ise yazılı sınav ve uygulama sınavının ortalamasının başarı kriterlerini karşılaması beklenir.