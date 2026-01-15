ÖGG sınavı ne zaman uygulanacak? 2026 ÖGG sınav tarihleri

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olabilmek için girilmesi gereken temel eğitim ve yenileme eğitimi sınavları, her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli periyotlarla toplam 6 oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

2026 ÖGG Sınav Takvimi

Sınav Adı Sınav Tarihi 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı 22 Şubat 2026 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı 26 Nisan 2026 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı 21 Haziran 2026 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı 16 Ağustos 2026 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı 18 Ekim 2026 124. Temel Eğitim ve 100. Yenileme Eğitimi Sınavı 13 Aralık 2026

Sınav Başvuru ve Ücret Detayları

Başvuru Süreci: Sınav başvuruları, sınav tarihinden yaklaşık bir ay önce Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre yetkili eğitim kurumları aracılığıyla yapılır.

Sınav Saati: Tüm sınavların pazar günü saat 10:00'da başlaması planlanmaktadır.

Sonuçların İlanı: Sınav sonuçları genellikle sınav tarihini takip eden ikinci cuma günü EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır.

Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlayan adayların sınavda silahsız adaylar için 100, silahlı adaylar için ek olarak 25 soru cevaplaması gerekmektedir. Sınavdan başarılı sayılmak için temel eğitim sınavından en az 60 puan alınması şarttır. Silahlı adaylarda ise yazılı sınav ve uygulama sınavının ortalamasının başarı kriterlerini karşılaması beklenir.