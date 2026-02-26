Malatya'da yarın okullar tatil mi? Gözler 27 Şubat Malatya kar tatilinde

Malatya'da etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle öğrenciler ve veliler büyük bir merakla valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. Şu an 26 Şubat 2026 Perşembe gecesi itibarıyla Malatya'daki son durum şöyledir:

Malatya'da Yarın Okullar Tatil mi?

Henüz Malatya Valiliği tarafından 27 Şubat 2026 Cuma günü için il genelinde eğitimin tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak güncel gelişmeler şu yöndedir:

Arapgir ve Doğanşehir: Yoğun yağış ve ulaşım riskleri nedeniyle Malatya'nın Arapgir ve Doğanşehir ilçelerinde 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği yönünde bilgiler paylaşılmıştır.

Merkez İlçeler (Yeşilyurt, Battalgazi): Merkez ilçeler ve diğer bölgeler için Valilik değerlendirme sürecini sürdürmektedir. Kararın gece geç saatlerde veya sabahın ilk ışıklarında (06:00-07:00 arası) duyurulması bekleniyor.