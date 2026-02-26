ARA
  Malatya'da yarın okullar tatil mi? Gözler 27 Şubat Malatya kar tatilinde

Malatya'da etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle öğrenciler ve veliler büyük bir merakla valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. Gözler 27 Şubat Malatya kar tatilinde. Peki Malatya'da yarın okullar tatil mi?

Malatya'da etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle öğrenciler ve veliler büyük bir merakla valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. Şu an 26 Şubat 2026 Perşembe gecesi itibarıyla Malatya'daki son durum şöyledir:

 

 Malatya'da Yarın Okullar Tatil mi?

Henüz Malatya Valiliği tarafından 27 Şubat 2026 Cuma günü için il genelinde eğitimin tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak güncel gelişmeler şu yöndedir:

Arapgir ve Doğanşehir: Yoğun yağış ve ulaşım riskleri nedeniyle Malatya'nın Arapgir ve Doğanşehir ilçelerinde 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği yönünde bilgiler paylaşılmıştır.

Merkez İlçeler (Yeşilyurt, Battalgazi): Merkez ilçeler ve diğer bölgeler için Valilik değerlendirme sürecini sürdürmektedir. Kararın gece geç saatlerde veya sabahın ilk ışıklarında (06:00-07:00 arası) duyurulması bekleniyor.

 

 

 Malatya Hava Durumu (27 Şubat)

Meteoroloji verilerine göre yarın Malatya'da şartlar oldukça zorlayıcı olacak:

Sıcaklık: En yüksek 3°C, en düşük ise -3°C seviyelerinde seyredecek.

Hava Durumu: Gün boyu hafif kar yağışlı, gece ise çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Riskler: Nem oranının %61 olması ve kuzeybatıdan saatte 12 mil hızla esecek rüzgar, özellikle sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don riskini artırıyor. Bu durum, özellikle taşımalı eğitim yapan bölgeler için tatil beklentisini güçlendiriyor.

 

Resmi Duyurular Nereden Takip Edilmeli?

Valilikten gelecek "son dakika" bilgisini doğrulamak için şu kanalları takip etmeniz en güvenli yoldur:

Malatya Valiliği X (Twitter) Hesabı: (@TCMalatyaValiligi)

Malatya Valiliği Resmi Web Sitesi: (www.malatya.gov.tr)
