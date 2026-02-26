Van'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Van kar tatili var mı?

Van Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kapsam: Resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumları (İlkokul, ortaokul, lise, Halk Eğitim Merkezleri, RAM, Aile Destek ve Rehabilitasyon Merkezleri) bu karara dahildir.

İdari İzinler: Kamu kurumlarında çalışan;

Engelli, kronik hasta ve hamile personel,

0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Meteorolojik Durum ve Riskler

Valilik açıklamasında, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmelerin bu kararda etkili olduğu belirtildi. Van'da cuma günü hava şartlarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:

Yoğun Kar Yağışı: Gece boyu ve sabah saatlerinde etkisini sürdürecek kar yağışı, ulaşımı ciddi oranda kısıtlıyor.

Buzlanma ve Sis: Sıcaklıkların dondurucu seviyelere inmesiyle oluşacak buzlanma, özellikle taşımalı eğitim gören öğrenciler için büyük risk oluşturuyor.

Görüş Mesafesi: Etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

⚠️ Vatandaşlara Uyarı

Valilik, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını tavsiye ediyor.