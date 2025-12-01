Green Card başvuruları ne zaman? 2025- 2026 DV Lottery Green Card başvuru şartları neler?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün Green Card (DV-2027) başvurularına ilişkin sorularını yanıtlamış ancak sürecin başlama tarihine ve olası değişikliklere dair henüz net bir bilgi verilmemiştir.

Başlangıç Tarihi Henüz Belli Değil

Green Card çekilişine başvurmayı planlayan adayların merak ettiği kritik sorular (başvuru tarihi ve pasaport zorunluluğu) henüz resmî olarak yanıtlanmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında kesin bir tarih vermekten kaçınarak, şu ifadeleri kullanmıştır:

"DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."

Bu açıklama, adayların tüm güncel ve resmî bilgilere ulaşmak için travel.state.gov adresini takip etmeleri gerektiğini bir kez daha teyit etmektedir. Pasaport gerekliliği de dahil olmak üzere, başvurulara dair tüm detayların bu resmî duyuru ile birlikte netleşmesi beklenmektedir.