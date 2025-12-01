Green Card başvuruları ne zaman? 2025- 2026 DV Lottery Green Card başvuru şartları neler?

Green Card başvurularının açılmasına dair geri sayım devam ederken, ABD Göçmenlik Hizmetleri'nden gelen bir açıklama, zaten Green Card sahibi olan bazı kişilerin durumunu gündeme getirdi.
1 Green Card başvuruları ne zaman?
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün Green Card (DV-2027) başvurularına ilişkin sorularını yanıtlamış ancak sürecin başlama tarihine ve olası değişikliklere dair henüz net bir bilgi verilmemiştir.
Başlangıç Tarihi Henüz Belli Değil
Green Card çekilişine başvurmayı planlayan adayların merak ettiği kritik sorular (başvuru tarihi ve pasaport zorunluluğu) henüz resmî olarak yanıtlanmadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında kesin bir tarih vermekten kaçınarak, şu ifadeleri kullanmıştır:
"DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."
Bu açıklama, adayların tüm güncel ve resmî bilgilere ulaşmak için travel.state.gov adresini takip etmeleri gerektiğini bir kez daha teyit etmektedir. Pasaport gerekliliği de dahil olmak üzere, başvurulara dair tüm detayların bu resmî duyuru ile birlikte netleşmesi beklenmektedir.
Green Card (DV-2027) başvurularının gecikmesinin ardındaki nedenlere ve olası kural değişikliklerine dair önemli detaylar netleşmiştir.
Başvuru Gecikmesinin Nedeni: 1 Dolarlık Ücret
Bu yılki başvuru sürecinin henüz başlamamasının arkasındaki en güçlü neden olarak, sisteme yeni eklenen 1 dolarlık (kayıt) başvuru ücreti gösteriliyor.
Yeni Ücret: Başvuru sahiplerinden 1 dolarlık sembolik bir kayıt ücreti talep edilecek.
Beklenen Gelir: Yılda yaklaşık 25 milyon dolarlık bir gelir elde etmesi beklenen bu ücret, sistemde yapılması gereken teknik değişiklikler nedeniyle başvuruların başlangıcını geciktirmiştir.
DV çekilişi, her yıl 55 bin göçmen vizesi dağıtarak uygun ülkelerden milyonlarca kişiye ABD'ye yerleşme fırsatı sunmaktadır.
Pasaport Zorunluluğu Kuralı Ertelendi
Başvuru yapacak adayları ilgilendiren bir diğer önemli gelişme, pasaport zorunluluğu kuralı hakkındadır:
Taslak Hazırlandı: Önceki Trump yönetimi, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı yeniden yürürlüğe koymak için bir taslak hazırlamıştır.
Bu Yıl Uygulanmayacak: Ancak sürecin resmî tamamlanma süreci zaman alacağı için, pasaport zorunluluğu kuralının bu yılki (DV-2027) başvurularında uygulanmayacağı belirtilmektedir.
Green Card (DV-2027) başvuruları için adayların sağlaması gereken temel şartlar, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bu şartlar, başvurunuzun geçerli sayılması için kritik öneme sahiptir.
Green Card Başvuru Şartları
|Şart Kategorisi
|Detaylı Koşul
|Uyruk Şartı
|Başvuran kişinin, ABD tarafından o yılın çekilişine uygun kabul edilen ülkelerden birinin vatandaşı olması gerekir. (Türkiye başvuruya uygun ülkeler arasında yer almaktadır.)
|Eğitim Şartı
|En az lise mezunu olmak VEYA,
|İş Deneyimi Şartı
|Son 5 yıl içinde, en az 2 yıl eğitim veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl çalışmış olmak.
|Pasaport Şartı
|Başvuru esnasında geçerli bir biyometrik pasaport bilgisi sunulması zorunludur.
|Fotoğraf Şartı
|Son 6 ay içinde çekilmiş, beyaz fonlu ve yüzün net göründüğü, belirtilen ölçülere uygun dijital fotoğraf yüklenmelidir.