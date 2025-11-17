AGS ne zaman? 2026 AGS ÖABT sınav tarihi

Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar için zorunlu olan Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabul sürecini başlatan MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)'nin 2026 tarihleri, ÖSYM takvimi doğrultusunda netlik kazandı.