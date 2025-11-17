ARA
AGS ne zaman? 2026 AGS ÖABT sınav tarihi

Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavlarına girecek adaylar için beklenen 2026 sınav tarihleri, ÖSYM'nin yayımladığı takvim ile kesinleşti. Peki AGS ne zaman? 2026 AGS ÖABT sınav tarihi


Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar için zorunlu olan Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabul sürecini başlatan MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)'nin 2026 tarihleri, ÖSYM takvimi doğrultusunda netlik kazandı. 

 

2026 MEB AGS Takvimi

SüreçTarihGün
Sınav Tarihi (AGS ve ÖABT)12 Temmuz 2026Pazar
Başvuru Başlangıç Tarihi05 Mayıs 2026Salı
Başvuru Bitiş Tarihi08 Mayıs 2026Cuma
Geç Başvuru Günü03 Haziran 2026Çarşamba

Önemli Notlar:

Sınav Uygulaması: AGS ve ÖABT sınavları, 12 Temmuz 2026 tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

Başvuru Kanalı: Başvurular, belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin internet ekranı üzerinden alınacaktır.

Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavlarının uygulama detayları, başlangıç ve bitiş saatleri ile soru sayıları aşağıdaki gibi planlanmıştır:

 

AGS kaç soru?

Sınav AdıBaşlangıç SaatiBitiş SaatiSoru SayısıSüre
AGS10.1512.0580 (Çoktan Seçmeli)110 Dakika
ÖABT14.45Belli Değil50 (Çoktan Seçmeli)Alanına Göre 90 veya 70 Dakika

 
