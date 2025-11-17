AGS ne zaman? 2026 AGS ÖABT sınav tarihi

Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar için zorunlu olan Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabul sürecini başlatan MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)'nin 2026 tarihleri, ÖSYM takvimi doğrultusunda netlik kazandı.
2026 MEB AGS Takvimi
|Süreç
|Tarih
|Gün
|Sınav Tarihi (AGS ve ÖABT)
|12 Temmuz 2026
|Pazar
|Başvuru Başlangıç Tarihi
|05 Mayıs 2026
|Salı
|Başvuru Bitiş Tarihi
|08 Mayıs 2026
|Cuma
|Geç Başvuru Günü
|03 Haziran 2026
|Çarşamba
Önemli Notlar:
Sınav Uygulaması: AGS ve ÖABT sınavları, 12 Temmuz 2026 tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
Başvuru Kanalı: Başvurular, belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin internet ekranı üzerinden alınacaktır.
Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavlarının uygulama detayları, başlangıç ve bitiş saatleri ile soru sayıları aşağıdaki gibi planlanmıştır: