İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2025-2026 İBB burs sonuçlarına kitlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında 100 bin öğrenciye verilecek olan 20.000 TL'lik burs için sonuç heyecanı doruğa ulaştı.
1 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin on binlerce öğrenciye nefes aldıracak olan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği sonuçları için heyecanlı bekleyiş Aralık ayının son günlerinde zirveye ulaşmış durumda. Bugün 22 Aralık 2025 tarihindeyiz ve öğrencilerin gözü kulağı her an İBB’den gelecek o resmi duyuruda. Kurum tarafından sonuçların ilan edileceği güne dair henüz net bir tarih paylaşılmamış olsa da, geçen yılın takvimi ve güncel işleyiş bu bekleyişin çok kısa bir süre sonra sona ereceğine dair güçlü ipuçları veriyor.
Geçtiğimiz yılın verileri incelendiğinde, başvuruların 1 Kasım’da sona ermesinin ardından yaklaşık iki aylık bir titiz değerlendirme sürecinin yürütüldüğü ve sonuçların tam da yılın son günü olan 31 Aralık’ta açıklandığı görülüyor. Bu yıl başvuruların Kasım ayının sonlarına doğru sarkmış olması değerlendirme sürecini biraz daha sıkıştırmış olsa da, İBB’nin öğrencileri yeni yıla girmeden sevindirme geleneğini sürdürerek sonuçları bu ayın son haftasında ilan etmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Uzmanlar ve magazin-gündem takipçileri, sonuçların en geç Ocak 2026’nın ilk haftasında ekranlara yansıyacağını öngörüyor.
2 İBB burs sonucu nasıl öğrenilir?
Başvuru yapan üniversiteliler sonuç ekranına üç farklı kanal üzerinden erişim sağlayabilecekler. En hızlı ve yaygın yöntem, İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden bildirim takibi yapmak olacaktır. Bunun yanı sıra gencuniversiteli.ibb.istanbul web portalı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılabileceği gibi, internet erişimi olmayan veya teknik sorun yaşayan adaylar 153 Çözüm Merkezi’ni arayarak da durumları hakkında bilgi alabilecekler.