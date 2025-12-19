ARA
  İBB burs sonuçları ne zaman ilan edilecek? İBB burs sonuç sorgulama tarihi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan "Genç Üniversiteli Desteği" için başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci, şimdi heyecanla sonuçların ilan edileceği tarihi bekliyor. Peki İBB burs sonuçları ne zaman ilan edilecek? İBB burs sonuç sorgulama tarihi


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Genç Üniversiteli Desteği" sonuçları için on binlerce öğrencinin bekleyişi sürüyor. 19 Aralık 2025 itibarıyla başvuruların üzerinden yaklaşık bir ay geçti ve sonuçların her an açıklanabileceği bir döneme girildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Desteği için bekleyişte son viraja girildi. 17 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında başvurularını tamamlayan on binlerce üniversite öğrencisi için sorgulama ekranının açılacağı tarih aralığı, geçmiş yılların deneyimi ve güncel duyurularla netleşmeye başladı.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Bugün itibarıyla (19 Aralık 2025) sorgulama ekranı henüz açılmamıştır. Ancak değerlendirme sürecinin son aşamasına gelindiği tahmin ediliyor:

Öngörülen Tarih: Geçtiğimiz yıl başvurular 1 Kasım'da bitmiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu yıl başvuruların Kasım sonunda tamamlanmış olması nedeniyle sonuçların Aralık ayının son haftası (25-31 Aralık arası) veya en geç Ocak 2026'nın ilk haftası açıklanması bekleniyor.

Alternatif Tahmin: Bazı kaynaklar, titizlikle yürütülen inceleme süreci nedeniyle açıklamanın 20 Ocak 2026 tarihine kadar sarkabileceğini belirtmektedir.

2025-2026 Burs Ücreti 

Bu yıl destek miktarında yapılan artışla birlikte öğrencilere sağlanacak imkanlar şöyledir:

Toplam Destek Tutarı: 20.000 TL (100.000 öğrenciye verilecek).

Ödeme Planı: Genellikle iki taksit (10.000 TL + 10.000 TL) şeklinde ödenmektedir.
