İBB burs sonuçları ne zaman ilan edilecek? İBB burs sonuç sorgulama tarihi

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Bugün itibarıyla (19 Aralık 2025) sorgulama ekranı henüz açılmamıştır. Ancak değerlendirme sürecinin son aşamasına gelindiği tahmin ediliyor:

Öngörülen Tarih: Geçtiğimiz yıl başvurular 1 Kasım'da bitmiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu yıl başvuruların Kasım sonunda tamamlanmış olması nedeniyle sonuçların Aralık ayının son haftası (25-31 Aralık arası) veya en geç Ocak 2026'nın ilk haftası açıklanması bekleniyor.

Alternatif Tahmin: Bazı kaynaklar, titizlikle yürütülen inceleme süreci nedeniyle açıklamanın 20 Ocak 2026 tarihine kadar sarkabileceğini belirtmektedir.