İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025-2026 eğitim dönemi burs sonuçları için geri sayım devam ederken, 100 bin üniversite öğrencisi "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını bekliyor. Henüz İBB tarafından resmi bir tarih verilmemiş olsa da geçmiş yılın takvimi, sonuçların ilan edileceği zaman hakkında önemli bir ipucu veriyor.

İBB burs sonuçlarının açıklanma süreciyle ilgili öne çıkan bilgiler şöyledir:

İBB henüz kesin bir gün paylaşmamış olsa da değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçların Aralık ayı sonunda açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl başvurular Kasım ayının başında sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl başvuruların daha erken bir tarihte (17 Ekim) sona ermiş olması, sonuçların Aralık ayı bitmeden açıklanma ihtimalini güçlendiriyor.