İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025-2026 eğitim dönemi için 100 bin öğrenciye verilecek olan 20 bin TL'lik eğitim desteği başvuruları, 17 Ekim itibarıyla sona erdi. "İstanbul Senin" uygulaması ve ilgili web portalı üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen başvuruların ardından, şimdi gözler İBB tarafından yapılacak olan değerlendirme sürecine ve sonuçların ilan edileceği tarihe çevrilmiş durumda.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025-2026 eğitim dönemi burs sonuçları için geri sayım devam ederken, 100 bin üniversite öğrencisi "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını bekliyor. Henüz İBB tarafından resmi bir tarih verilmemiş olsa da geçmiş yılın takvimi, sonuçların ilan edileceği zaman hakkında önemli bir ipucu veriyor.
İBB burs sonuçlarının açıklanma süreciyle ilgili öne çıkan bilgiler şöyledir:
İBB henüz kesin bir gün paylaşmamış olsa da değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçların Aralık ayı sonunda açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl başvurular Kasım ayının başında sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl başvuruların daha erken bir tarihte (17 Ekim) sona ermiş olması, sonuçların Aralık ayı bitmeden açıklanma ihtimalini güçlendiriyor.
Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?
Başvuru sonuçları açıklandığında öğrenciler aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulama yapabilecekler:
İstanbul Senin Uygulaması: İBB'nin mobil uygulaması üzerinden bildirim ve sorgulama ekranı takip edilebilir.
Resmi Portal: gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden T.C. Kimlik numarasıyla giriş yapılarak sonuçlar görüntülenebilecek.