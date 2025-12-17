SIGN İstanbul 23 – 26 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak

Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasının lider buluşmalarından SIGN İstanbul, 23 – 26 Eylül 2026 tarihlerinde Çarşamba – Cumartesi günleri arasında gerçekleştirilecek. Yaşanan dönüşümle ilgili açıklamalarda bulunan Fuar Direktörü Seda Bozkurt, SIGN İstanbul’u daha büyük bir alanda açacaklarını, böylece daha çok ve çeşitli ürünlerle, yeni ürün gruplarına yer verebileceklerini söyledi. Türkiye’nin en kapsamlı endüstriyel reklam ve dijital baskı fuarı olan SIGN İstanbul’un, her yıl milyonlarca dolarlık ticarete ev sahipliği yaparak, sektörüne uluslararası ölçekte önemli katkılar sağladığını vurgulayan Bozkurt “Yeni tarih ve yeni lokasyon, SIGN İstanbul’un 2026’daki 27. buluşmasına farklı bir dinamizm getirecek. Katılımcı ve ziyaretçilerimize daha güçlü bir iş ortamı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı’nın Kalbi Yine SIGN İstanbul’da Atacak

Son buluşmada 80 ülkeden sektör profesyonelini ağırlayan, yurt dışı ziyaretçi oranını bir önceki yıla göre yüzde 16 arttıran SIGN İstanbul, hem Türkiye pazarını hem de bölgesel ticareti güçlendirecek yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. En yeni dijital baskı teknolojilerinden geniş format makinelere, endüstriyel reklam uygulamalarından LED ekranlara, tekstil baskı çözümlerinden yenilikçi malzeme ve ekipmanlara kadar sektörün tüm ihtiyaçlarına tek adresten tedarik çözümü sunan SIGN İstanbul, 27. buluşmasının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Katılımcı markaların en yeni ürün ve çözümlerini sergileyeceği, ziyaretçilerin de tedarik zincirlerinin tamamına erişme, yeni iş bağlantıları kurma ve sektördeki son trendleri yerinde takip etme fırsatı yakalayacağı 27. Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Fuarı SIGN İstanbul, 23 – 26 Eylül 2026 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Değişen lokasyonu ve takvimiyle yeni bir dönüşüme imza atan SIGN İstanbul’un 2026 buluşmasında katılımcı olarak yer almak isteyen sektör firmaları, detaylı bilgi için www.signistanbul.com adresini ziyaret edebilirler.