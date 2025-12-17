Şant Maraşlıyan FLO GROUP’un yeni CEO’su oldu

FLO GROUP’a 2002 yılında katılan Maraşlıyan, kariyeri boyunca şirket bünyesinde farklı sorumluluklar üstlendi. Şant Maraşlıyan FLO GROUP’ta Marka Müdürü, Marka Direktörü, Marka ve Kategori Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve son olarak Ayakkabı Ürün ve Kategori Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. FLO GROUP bünyesinde kariyer basamaklarında emin adımlarla ilerleyen Maraşlıyan; şirketin 3 kıtada 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren, çok kanallı, çok markalı global bir perakende oyuncusuna dönüşümünde kilit rol oynadı. Derinlemesine ürün bilgisi, yerel ve global pazar dinamiklerine hâkimiyeti, Çin’den İtalya’ya uzanan geniş bir coğrafyada elde ettiği deneyimleriyle Şant Maraşlıyan CEO rolü ile değer üretmeye devam edecek. A’dan Z’ye ürün ve hizmet yönetimi konusunda deneyimli Maraşlıyan’ın liderliğinde FLO GROUP’un iç pazardaki gücünü daha da pekiştirmesi, şirketin öncü konumunu güçlendirmesi ve küresel büyümesini kararlılıkla sürdürmesi hedefleniyor.

Perakende ve ayakkabı sektörünün güçlü lideri

Ayakkabı ve perakende sektöründe yaklaşık 25 yıllık deneyimiyle öne çıkan Şant Maraşlıyan, FLO GROUP’ta üstlendiği yeni görevinde şirketin çok kanallı, çok markalı ve müşteriyi odağa alan stratejisini daha da ileriye taşıyacak. Tedarik zinciri, ürün yönetimi, marka pazarlama, kategori, planlama ve finans yönetimini bütüncül bir yaklaşımla yönetecek.

Kariyeri boyunca kategori ve ürün yönetiminden marka stratejilerine, ürün geliştirmeden tedarik zinciri yapılanmasına kadar uçtan uca birçok kritik alanda dönüşüm projelerine liderlik eden Maraşlıyan, FLO GROUP’un spor, erkek, kadın ve çocuk kategorilerinin tamamında pazardaki öncü konumuna ulaşmasında belirleyici oldu. Kinetix’i Türkiye’nin adet bazında en çok satılan markalarından biri haline getiren, Lumberjack’i bölgesel ölçekte güçlü bir konuma taşıyan Maraşlıyan; Reebok, Lotto ve U.S. Polo Assn. gibi uluslararası markaların Türkiye ve global büyüme yolculuklarını da başarıyla yönetti. Aynı zamanda FLO GROUP’un Çin’deki ilk yurt dışı tedarik ofisinin kurulması, tedarikçi konsolidasyonu ve üretim kapasitesinin ölçeklenmesi gibi stratejik adımlarla ürün teknolojileri ve tedarik zinciri yapılanmasını da güçlendirdi.

Eğitimini ABD’de Drexel University’de MBA programı ile tamamlayan Şant Maraşlıyan, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde aldı.