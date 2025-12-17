e-YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

e YDS Belge Kontrol Listesi

Sınav sabahı bir sürprizle karşılaşmamak için belgenizi aldığınızda şu üç noktayı mutlaka kontrol edin:

Fotoğraf Güncelliği: Belgedeki fotoğrafın tanınabilir ve sistemdekiyle uyumlu olması gerekir.

Bina Bilgisi: Sınavın hangi e-Sınav merkezinde (Ankara, İstanbul, İzmir veya Adana) olduğunu teyit edin.

Çıktı Kalitesi: Belgenin üzerindeki barkodun ve bilgilerin net okunur olması şarttır.

Hatırlatma: Yanınızda Ne Olmalı?

Sınav Giriş Belgesi: (Siyah-beyaz veya renkli çıktı olabilir).

Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli Pasaport. (Sürücü belgesi veya mesleki kimlik kartları geçerli değildir).