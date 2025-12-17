e-YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile e-YDS 2025/12 (İngilizce) sınavına dair tüm taşlar yerine oturdu. Yılın bu son İngilizce e-YDS oturumuna katılacak adaylar için kritik bir "son hazırlık" dönemi başladı.
e YDS Sınav Takvimi
|Durum
|Tarih / Saat
|Belge Erişime Açılma Zamanı
|17 Aralık 2025 - Saat 14.00
|Sınav Tarihi
|20 Aralık 2025 Cumartesi
|Binalara Son Giriş Saati
|13.30 (Bu saatten sonra kesinlikle alım yapılmaz)
|Sınav Başlangıç Saati
|13.45
|Sınav Süresi
|180 Dakika
e YDS Belge Kontrol Listesi
Sınav sabahı bir sürprizle karşılaşmamak için belgenizi aldığınızda şu üç noktayı mutlaka kontrol edin:
Fotoğraf Güncelliği: Belgedeki fotoğrafın tanınabilir ve sistemdekiyle uyumlu olması gerekir.
Bina Bilgisi: Sınavın hangi e-Sınav merkezinde (Ankara, İstanbul, İzmir veya Adana) olduğunu teyit edin.
Çıktı Kalitesi: Belgenin üzerindeki barkodun ve bilgilerin net okunur olması şarttır.
Hatırlatma: Yanınızda Ne Olmalı?
Sınav Giriş Belgesi: (Siyah-beyaz veya renkli çıktı olabilir).
Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli Pasaport. (Sürücü belgesi veya mesleki kimlik kartları geçerli değildir).
Küçük Bir İpucu: e-YDS'de sınav sonuçları genellikle sınav bittiği günün akşamında, çok kısa bir sürede açıklanmaktadır. Sınav sonrası heyecanı çok uzun sürmeyecektir.