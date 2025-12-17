ARA
  e-YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

e-YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM, 2025 yılının son İngilizce oturumu olan e-YDS 2025/12 sınavı için beklenen duyuruyu yaptı. Adayların sınava girecekleri merkezleri gösteren Sınav Giriş Belgeleri bugün itibarıyla erişime açıldı. Peki e-YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?


e-YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile e-YDS 2025/12 (İngilizce) sınavına dair tüm taşlar yerine oturdu. Yılın bu son İngilizce e-YDS oturumuna katılacak adaylar için kritik bir "son hazırlık" dönemi başladı.

e YDS Sınav Takvimi 

DurumTarih / Saat
Belge Erişime Açılma Zamanı17 Aralık 2025 - Saat 14.00
Sınav Tarihi20 Aralık 2025 Cumartesi
Binalara Son Giriş Saati13.30 (Bu saatten sonra kesinlikle alım yapılmaz)
Sınav Başlangıç Saati13.45
Sınav Süresi180 Dakika

e YDS Belge Kontrol Listesi

Sınav sabahı bir sürprizle karşılaşmamak için belgenizi aldığınızda şu üç noktayı mutlaka kontrol edin:

Fotoğraf Güncelliği: Belgedeki fotoğrafın tanınabilir ve sistemdekiyle uyumlu olması gerekir.

Bina Bilgisi: Sınavın hangi e-Sınav merkezinde (Ankara, İstanbul, İzmir veya Adana) olduğunu teyit edin.

Çıktı Kalitesi: Belgenin üzerindeki barkodun ve bilgilerin net okunur olması şarttır.

 Hatırlatma: Yanınızda Ne Olmalı?

Sınav Giriş Belgesi: (Siyah-beyaz veya renkli çıktı olabilir).

Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli Pasaport. (Sürücü belgesi veya mesleki kimlik kartları geçerli değildir).

Küçük Bir İpucu: e-YDS'de sınav sonuçları genellikle sınav bittiği günün akşamında, çok kısa bir sürede açıklanmaktadır. Sınav sonrası heyecanı çok uzun sürmeyecektir.
