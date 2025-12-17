Türkiye Taşkömürü Kurumu 263 işçi alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın duyurusuyla birlikte, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde istihdam edilecek 263 nitelikli işçi için başvuru süreci bugün itibarıyla resmen başladı. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeni personelin yerin altındaki milli servetin ekonomiye kazandırılması mücadelesinde kritik bir rol oynayacağını belirterek tüm adaylara başarılar diledi.

Başvuru süreci başlamış olsa da resmi şartların ve kadro dağılımının tam detayları ilan metniyle netleşiyor. Önceki dönemlerde yapılan alımlar ve genel kamu personeli istihdam politikaları göz önüne alındığında, adayların karşısına çıkması beklenen temel kriterler ve süreç şu şekildedir:

Beklenen Başvuru Şartları ve Detaylar

Henüz resmi kılavuzun tüm maddeleri yayınlanmamış olsa da adaylarda aranacak genel ve özel şartların şu çerçevede olması beklenmektedir:

Vatandaşlık ve Yaş: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve genellikle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

Eğitim ve Sertifika: "Nitelikli işçi" statüsü vurgulandığı için adayların başvuracakları pozisyona uygun Meslek Lisesi veya Meslek Yüksekokulu mezunu olmaları ya da ilgili mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaları gerekecektir.

Sağlık Durumu: Madencilik faaliyetlerinin doğası gereği, adayların tam teşekküllü hastanelerden yer altında ve yer üstünde çalışmaya engel bir durumlarının olmadığını belgeleyen ağır ve tehlikeli işler sınıfına uygun sağlık raporu almaları zorunludur.

Arşiv Araştırması: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması şartı aranacaktır.

Alım Yapılacak Muhtemel Branşlar

Nitelikli işçi alımı kapsamında genellikle teknik uzmanlık gerektiren; elektrik, mekanizasyon, kaynak, motor tamiri ve vinç operatörlüğü gibi alanlarda kontenjan açılması beklenmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuruların İŞKUR üzerinden online olarak veya Alo 170 hattı aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Süreç başladığı için adayların vakit kaybetmeden esube.iskur.gov.tr adresinden veya İŞKUR şubelerinden güncel ilanları kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır.