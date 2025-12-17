Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan yüz binlerce personelin uzun süredir merakla beklediği maaş promosyonu konusundaki belirsizlikler, Ziraat Bankası ile imzalanan kapsamlı protokolün ardından yerini uygulama sürecine bıraktı.
1 Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak?
Genel çerçeve merkezden çizilse de uygulama süreci İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülüyor.
Süreç: İl müdürlükleri protokolü imzaladıkça ödeme takvimleri netleşecek.
Ödeme Şekli: Kesintisiz ve tek seferde hesaplara yatırılması bekleniyor.
2 Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası arasındaki bu yeni dönem anlaşması, sadece nakit ödeme değil, aynı zamanda sunduğu faizsiz kredi seçenekleriyle de dikkat çekiyor.
İşte paylaştığınız verilere göre anlaşmanın net özeti:Toplam Promosyon Tutarı: 100.000 TL
Sağlık çalışanlarına sunulan standart paket şu şekilde bölünüyor:
90.000 TL: Nakit ödeme (Tek seferde).
10.000 TL: Bankkart Lira.
Önemli Not: Henüz Sağlık Bakanlığı'ndan bu detaylara dair resmi bir "basın duyurusu" gelmediği için, çalışanların kendi kurumlarındaki (İl Sağlık Müdürlüğü veya Hastane Yönetimi) duyuru panolarını ve resmi yazılarını takip etmeleri en sağlıklı yol olacaktır.
Faizsiz Kredi Seçenekleri (Alternatif Model)
Eğer çalışan 90.000 TL nakit promosyonu almamayı tercih ederse, Ziraat Bankası'nın sunduğu faizsiz kredi paketlerinden yararlanabiliyor. İki farklı model bulunuyor:
1. Bankkart Lira İadeli Model
Bu modelde kredi tutarları daha yüksektir ancak 10.000 TL'lik Bankkart Lira'nın iadesi söz konusudur.
6 Ay Vade: 550.000 TL
12 Ay Vade: 350.000 TL
24 Ay Vade: 200.000 TL
2. Bankkart Lira İadesiz Model
10.000 TL Bankkart Lira çalışan da kalır, iade edilmez.
6 Ay Vade: 500.000 TL
12 Ay Vade: 300.000 TL
24 Ay Vade: 175.000 TL