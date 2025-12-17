Aykut Balcıoğlu'na uluslararası görev

Genç girişimcilik ekosisteminde Türkiye’yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden Aykut Balcıoğlu, Avrupa Birliği nezdinde faaliyet gösteren en önemli girişimcilik yapılanmalarından biri olan Avrupa Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE)’nun Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Merkezi Brüksel’de bulunan ve Türkiye’nin TÜGİAD tarafından temsil edildiği JEUNE; Avrupa genelinde faaliyet gösteren ulusal girişimci ve iş dünyası örgütlerini tek çatı altında toplayarak, 1,6 milyon genç girişimciyi temsil eden güçlü bir yapı konumunda bulunuyor. Organizasyon, Avrupa Birliği kurumlarıyla yakın temas içinde; girişimcilik politikalarının geliştirilmesi, KOBİ’lerin desteklenmesi, dijital dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ve genç istihdamının artırılması gibi alanlarda aktif rol üstleniyor.

Aykut Balcıoğlu’nun JEUNE Başkan Yardımcılığı görevine seçilmesi, Türkiye’nin Avrupa girişimcilik sahnesindeki temsiliyetini güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Balcıoğlu, yeni görevinde genç girişimciler arasında uluslararası iş birliklerinin artırılması, sınır ötesi projelerin teşvik edilmesi ve Türkiye ile Avrupa arasındaki girişimcilik ve ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesi yönünde çalışmalar yürütmeyi hedefliyor.

JEUNE bünyesindeki Başkan Yardımcılığı görevi; Avrupa Birliği kurumlarıyla doğrudan temas, politika geliştirme süreçlerine katkı ve genç girişimcilerin ihtiyaçlarının karar mekanizmalarına taşınması açısından stratejik bir sorumluluk niteliği taşıyor.

