SGK personel alımı başvuru şartları neler? SGK personel alımı başvuruları başladı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu istihdamına yönelik müjdeli bir haber vererek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesine 1.000 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu açıklama, kamu personeli olma hayali kuran ve KPSS puanı ile atanmayı bekleyen binlerce aday arasında büyük bir heyecan yarattı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde istihdam edilecek 1.000 yeni personel alımı sürecine dair kritik detaylar zamanla netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen bu sürecin, 2026 yılı bütçe planlaması kapsamında yürütüleceği belirtiliyor.
Adaylar için en dikkat çekici ve sevindirici detay ise alımların tamamen KPSS puan üstünlüğüne dayalı yapılması ve herhangi bir mülakat aşamasının uygulanmayacak olması.
Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından hız kazanacak olan süreçle ilgili öne çıkan noktalar şunlardır:
Bütçe Bağlantısı: Alım süreci 2026 bütçesi dahilinde yönetileceği için kadro genişletme çalışmaları öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Kılavuz Tarihi: Resmi başvuru kılavuzunun ve kontenjan dağılımının önümüzdeki haftalarda yayımlanması ve duyurunun yapılması bekleniyor.
Mülakatsız Atama: Adaylar sadece KPSS puanlarıyla tercih yapacak; sözlü sınav veya mülakat stresi yaşanmadan doğrudan puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacak.
Branş Dağılımı: Hangi bölümlerden (Büro Personeli, Destek Personeli, Güvenlik, Teknisyen vb.) kaç kişi alınacağı henüz netlik kazanmadı. Bu detaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alacak.