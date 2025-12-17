SGK personel alımı başvuru şartları neler? SGK personel alımı başvuruları başladı mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde istihdam edilecek 1.000 yeni personel alımı sürecine dair kritik detaylar zamanla netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen bu sürecin, 2026 yılı bütçe planlaması kapsamında yürütüleceği belirtiliyor.

Adaylar için en dikkat çekici ve sevindirici detay ise alımların tamamen KPSS puan üstünlüğüne dayalı yapılması ve herhangi bir mülakat aşamasının uygulanmayacak olması.