İŞKUR TYP alımları başladı: Başvuru tarihleri ve şartları

TYP başvuruları, İŞKUR'un resmi kanalları üzerinden online olarak gerçekleştirilir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden İŞKUR'a kayıtlı olmalı ve gerekli şartları sağlamalıdır.

Başvurular için kullanabileceğiniz yollar şunlardır:

İŞKUR e-Şube: https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden.

ALO 170: Telefonla bilgi ve başvuru desteği.

İŞKUR İrtibat Büroları: Şahsen başvuru imkanı.

TYP alımı yapılacak iller ve detayları



Bu süreçte alım yapacağını duyuran illerden ikisi Kastamonu ve Kırıkkale. İşte bu illere özel detaylar:

Kastamonu TYP İlanı

Kadro: Toplam 600 personel alınacak.

Başvuru Tarihleri: 1-5 Ağustos 2025.

Kura Çekimi: 12 Ağustos 2025 Salı günü, saat 09:00'da 23 Ağustos Ortaokulu'nun spor salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Kırıkkale TYP İlanı

Kadro: Toplam 350 personel alınacak. Personeller, merkez ve ilçelerdeki okullarda 6 ay süreyle temizlik, bakım ve onarım işlerinde görevlendirilecek.

Başvuru Tarihleri: 11-15 Ağustos 2025, saat 23.59'a kadar.

Sinop'ta 480 kişiye geçici istihdam fırsatı

Sinop’ta Milli Eğitim kurumlarında temizlik ve bakım gibi hizmetlerde görevlendirilmek üzere 480 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) hayata geçiriliyor. Programa başvurular 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.



İŞKUR Sinop İl Müdürlüğü ile Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 5 Ağustos'ta imzalanan protokol kapsamında, kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla TYP başlatılacağı bildirildi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yürütülecek programla 480 kişi geçici olarak istihdam edilecek.



İŞKUR’dan yapılan açıklamada, programın 1 Eylül 2025’te başlayacağı ve 6 ay süreceği, 28 Şubat 2026’da tamamlanacağı kaydedildi. Katılımcılar, noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekimi 19 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.



Programa başvurmak isteyenlerde şu şartlar aranıyor:



İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, SGK’ya kayıtlı çalışmıyor olmak, vergi mükellefi ve emekli olmamak, açık öğretim hariç öğrenci olmamak, hane gelirinin, net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması.

Başvuru Şartları



TYP kapsamında yapılacak alımlarda genel olarak aranan şartlar şunlardır: