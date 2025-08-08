İŞKUR TYP alımları başladı: Başvuru tarihleri ve şartları

TYP başvuruları, İŞKUR'un resmi kanalları üzerinden online olarak gerçekleştirilir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden İŞKUR'a kayıtlı olmalı ve gerekli şartları sağlamalıdır.
Başvurular için kullanabileceğiniz yollar şunlardır:
- İŞKUR e-Şube: https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden.
- ALO 170: Telefonla bilgi ve başvuru desteği.
- İŞKUR İrtibat Büroları: Şahsen başvuru imkanı.
TYP alımı yapılacak iller ve detayları
Bu süreçte alım yapacağını duyuran illerden ikisi Kastamonu ve Kırıkkale. İşte bu illere özel detaylar:
Kastamonu TYP İlanı
Kadro: Toplam 600 personel alınacak.
Başvuru Tarihleri: 1-5 Ağustos 2025.
Kura Çekimi: 12 Ağustos 2025 Salı günü, saat 09:00'da 23 Ağustos Ortaokulu'nun spor salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak.
Kırıkkale TYP İlanı
Kadro: Toplam 350 personel alınacak. Personeller, merkez ve ilçelerdeki okullarda 6 ay süreyle temizlik, bakım ve onarım işlerinde görevlendirilecek.
Başvuru Tarihleri: 11-15 Ağustos 2025, saat 23.59'a kadar.
Sinop'ta 480 kişiye geçici istihdam fırsatı
Sinop’ta Milli Eğitim kurumlarında temizlik ve bakım gibi hizmetlerde görevlendirilmek üzere 480 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) hayata geçiriliyor. Programa başvurular 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.
İŞKUR Sinop İl Müdürlüğü ile Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 5 Ağustos'ta imzalanan protokol kapsamında, kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla TYP başlatılacağı bildirildi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yürütülecek programla 480 kişi geçici olarak istihdam edilecek.
İŞKUR’dan yapılan açıklamada, programın 1 Eylül 2025’te başlayacağı ve 6 ay süreceği, 28 Şubat 2026’da tamamlanacağı kaydedildi. Katılımcılar, noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekimi 19 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
Programa başvurmak isteyenlerde şu şartlar aranıyor:
İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, SGK’ya kayıtlı çalışmıyor olmak, vergi mükellefi ve emekli olmamak, açık öğretim hariç öğrenci olmamak, hane gelirinin, net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması.
Başvuru Şartları
TYP kapsamında yapılacak alımlarda genel olarak aranan şartlar şunlardır:
- Aynı Evde Tek Kişi: Aynı adreste oturanlardan yalnızca bir kişi TYP'den faydalanabilir.
- Süre Sınırı: Son 27 Eylül 2017'den itibaren toplamda 9 aydan fazla TYP'de çalışmış olanlar başvuru yapamaz.
- Gelir Durumu: Başvuru tarihi itibarıyla aynı adreste ikamet edenlerin hane gelirleri toplamı net asgari ücretin 1,5 katını (33.157 TL) geçmemelidir.
- İstihdam Durumu: Başvuru yapacak kişinin işsiz olması, emekli veya öğrenci (açıköğretim hariç) olmaması, esnaf veya BAĞKUR'lu olmaması gerekir.
- Önceki Çalışma Durumu: Son bir yıl içinde (TYP hariç) yüklenici kurumun bağlı veya yan kuruluşlarında çalışmamış olmak şartı da aranır.