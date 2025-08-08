KPSS 2025 ne zaman? 2025 ÖSYM KPSS lisans sınavına ilişkin bilgiler

Memurluk hayali kuran binlerce aday, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 takvimini merakla bekliyordu. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre, sınav oturumlarının tarihleri netleşti.

KPSS LİSANS 2025 NE ZAMAN?

Genel Yetenek - Genel Kültür: Bu oturum, tüm adaylar için 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

Alan Bilgisi Oturumları: A Grubu kadrolara başvuracak adaylar için Alan Bilgisi sınavları, 1. gün 13 Eylül 2025'te, 2. gün ise 14 Eylül 2025'te gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adayları, sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS 2025 sınav giriş yerleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılacak.

Buna göre:

Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül 2025'te yapılacağı için, sınav giriş belgelerinin Ağustos ayının son haftası içinde açıklanması bekleniyor.

Alan Bilgisi oturumları ise 13 ve 14 Eylül 2025'te gerçekleştirileceğinden, bu sınavların giriş yerlerinin de Eylül ayının ilk haftasında duyurulması öngörülüyor.

Adayların, kesin tarih ve bilgilendirmeler için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri büyük önem taşıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

KPSS Soru ve Süre Dağılımı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), adayların girdiği alana göre farklı soru sayıları ve sınav süreleri içeriyor. Adayların sınav stratejilerini belirlemesi için bilmesi gereken soru ve süre dağılımı şu şekilde:

Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu

Genel Yetenek: 60 soru

Genel Kültür: 60 soru

Toplam Süre: 120 soru için 130 dakika

Alan Bilgisi Oturumları

Alan sınavları, her biri 40 sorudan oluşacak şekilde farklı sürelerde tamamlanıyor:

İşletme: 50 dakika

Muhasebe: 50 dakika

Hukuk: 50 dakika

Kamu Yönetimi: 50 dakika

İktisat: 50 dakika

Maliye: 50 dakika

Uluslararası İlişkiler: 50 dakika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 50 dakika

İstatistik: 60 dakika