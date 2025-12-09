ARA
  • KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman? KPSS 2025/2 branş dağılımı belli mi?

KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman? KPSS 2025/2 branş dağılımı belli mi?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanıyla merkezi atama bekleyen adayların en çok merak ettiği konu, KPSS 2025/2 merkezi atama tercih başvurularının ne zaman başlayacağı. Peki KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman? KPSS 2025/2 branş dağılımı belli mi?


Senenin son merkezi atama dönemi olan KPSS 2025/2 ataması için adayların merakı oldukça yoğundur. Adaylar, atama yapılacağı kadro ve pozisyonları içeren tercih kılavuzu ve tablolarının yayımlanmasını bekliyor. 

KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman?

Merkezî atama bekleyen adayların merakla sorduğu KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri ile ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmamıştır.

Ancak, geçmiş yıllardaki ÖSYM takvimleri referans alındığında, tercih sürecinin ne zaman başlayacağına dair güçlü bir beklenti bulunmaktadır:

Geçmiş Yıl Takvimi: Geçen sene (KPSS-2024/2 Merkezi Atama) tercihleri 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.

2025 Tahmini: Kurumlar arası işleyişin benzer şekilde ilerlemesi beklendiğinden, 2025/2 Merkezi Atama tercihlerinin de geçen seneye benzer tarihlerde, yani Aralık ayının 3. haftası içinde başlatılması öngörülmektedir.

KPSS 2025/2 branş dağılımı belli mi? 

ÖSYM'nin, tercihler başlamadan hemen önce KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu'nu ve tercih tablolarını resmi internet sitesinde yayımlaması beklenmektedir.

KPSS 2025/2 merkezi ataması için adayların kullanacağı tercih robotu ve atanılacak pozisyonların yer aldığı branş bazlı tablolar henüz erişime açılmadı.

 

