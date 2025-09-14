KPSS Alan bilgisi soruları ve cevapları yayınlandı mı? Adayların gözü KPSS Alan sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarında

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Bilgisi oturumları, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Adaylar, üç oturum halinde uygulanan bu önemli sınav maratonuna devam ediyor. Sınavdan çıkan adaylar KPSS Alan sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulamaları da başladı.
KPSS SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) 2025 Alan Bilgisi oturumları bugün tamamlanıyor. Sınavların sona ermesinin ardından, sınava katılan adaylar soru ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Sınavların bugün sona erecek olması nedeniyle, soru ve cevapların aynı gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.
KPSS SORU VE CEVAPLARI NEREDE YAYINLANIR?
Adaylar, sınav değerlendirmelerini yapabilmek için soru ve cevap anahtarlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecekler. Bunun için adayların, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapmaları gerekiyor. ÖSYM'den gelecek açıklama, adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
KPSS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanmasının ardından sonuç araştırmaları başlayacak. 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçları, 10 Ekim tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.
SONUÇLAR KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Açıklanan KPSS A Grubu sınav sonuçları, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli sayılacak. Bu süre zarfında adaylar, ilan edilen puanlarını kullanarak kurumların açtığı kadrolara başvuru yapabilecek. Sınav sonuçlarının geçerliliği, 2027-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının açıklanma tarihi itibarıyla sona erecek. Adayların puanlarını bu süre içinde kullanmaları büyük önem taşıyor.