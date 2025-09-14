KPSS Alan bilgisi soruları ve cevapları yayınlandı mı? Adayların gözü KPSS Alan sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarında

KPSS SORU VE CEVAPLARI NEREDE YAYINLANIR?

Adaylar, sınav değerlendirmelerini yapabilmek için soru ve cevap anahtarlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecekler. Bunun için adayların, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapmaları gerekiyor. ÖSYM'den gelecek açıklama, adaylar tarafından yakından takip ediliyor.