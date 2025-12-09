KYK bursu ne zaman yatacak? 2026 KYK bursu ne kadar olacak?

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi ödemeleri, belirlenen genel bir takvim ve öğrenci kimlik numarasına göre ilerlemektedir.

İşte ödeme takvimi ve ilk ödeme detayları:

1. İlk Ödeme (Toplu Ödeme)

İlk defa burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere, ödeme, müracaat edilen öğretim yılının başı olan Ekim ayını da kapsayacak şekilde yapılmaktadır.

Bu durum, yeni hak kazanan öğrencilerin ilk ödemelerinde Ekim, Kasım ve Aralık (içinde bulunulan ay) aylarının tutarlarını toplu olarak alacağı anlamına gelmektedir.

Ancak, yeni hak kazanan öğrenciler için bu toplu ödemenin hangi gün başlayacağı henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ödemelerin Aralık ayının ikinci yarısında başlaması beklenmektedir.