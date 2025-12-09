KYK bursu ne zaman yatacak? 2026 KYK bursu ne kadar olacak?

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi ödeme takvimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra belirlenmektedir. Öğrencilerin en önemli gündem maddesi, ilk ödemenin ne zaman yapılacağı ve 2026 zam oranı.
KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi ödemeleri, belirlenen genel bir takvim ve öğrenci kimlik numarasına göre ilerlemektedir.
İşte ödeme takvimi ve ilk ödeme detayları:
1. İlk Ödeme (Toplu Ödeme)
İlk defa burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere, ödeme, müracaat edilen öğretim yılının başı olan Ekim ayını da kapsayacak şekilde yapılmaktadır.
Bu durum, yeni hak kazanan öğrencilerin ilk ödemelerinde Ekim, Kasım ve Aralık (içinde bulunulan ay) aylarının tutarlarını toplu olarak alacağı anlamına gelmektedir.
Ancak, yeni hak kazanan öğrenciler için bu toplu ödemenin hangi gün başlayacağı henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ödemelerin Aralık ayının ikinci yarısında başlaması beklenmektedir.
2. Normal Aylık Ödeme Düzeni
İlk toplu ödemeden sonraki aylarda, burs ve kredileriniz her ayın belirli günleri arasında yatırılacaktır:
Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.
Örnek Ödeme Günleri:
T.C. Kimlik numarasının sonu 0 olanlar: Ayın 6. günü
T.C. Kimlik numarasının sonu 2 olanlar: Ayın 7. günü
T.C. Kimlik numarasının sonu 4 olanlar: Ayın 8. günü
T.C. Kimlik numarasının sonu 6 olanlar: Ayın 9. günü
T.C. Kimlik numarasının sonu 8 olanlar: Ayın 10. günü
3 2026 KYK bursu ne kadar olacak?
KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi ücretlerine ait 2026 yılı için geçerli olacak resmi tutarlar henüz açıklanmamıştır. Bu tutarların Aralık ayında yeniden değerlendirilerek güncellenmesi beklenmektedir.
Mevcut (2025) KYK Burs/Kredi Ücretleri
2025 yılı itibarıyla öğrencilere aylık olarak ödenen güncel burs ve kredi miktarları şöyledir:
|Öğrenim Seviyesi
|Aylık Ödenen Tutar (2025)
|Ön Lisans ve Lisans
|3.000 TL
|Yüksek Lisans
|6.000 TL
|Doktora
|9.000 TL
2026 İçin Zam Senaryoları ve Öngörüler
Henüz kesinleşmiş bir zam oranı olmamakla birlikte, lisans öğrencileri için beklenen olası artış senaryoları şunlardır:
%30 Zam Yapılırsa: 3.000 TL olan aylık burs/kredi miktarı 3.900 TL seviyelerine çıkabilir.
%40 Zam Yapılırsa: 3.000 TL olan aylık burs/kredi miktarı 4.200 TL seviyelerine çıkabilir.
%50 Zam Yapılırsa: 3.000 TL olan aylık burs/kredi miktarı 4.500 TL seviyelerine çıkabilir.
Bu öngörüler, resmi bir açıklama yapılana kadar tahmini değerlerdir. 2026 yılı için geçerli olacak kesin tutarlar, Aralık ayı sonunda Cumhurbaşkanı tarafından duyurulacaktır.