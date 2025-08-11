KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025 GSB KYK yurt başvuruları için geri sayım

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekleyen üniversite adayları, bir yandan da barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yurt arayışına girdi. Devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih maratonu, 1-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi ise üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerin en önemli gündem maddesi, barınma ihtiyacını karşılayacak olan KYK yurt başvuruları.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için resmi başvuru takvimini henüz açıklamadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, KYK yurt başvurularının her zaman YKS yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra başladığı biliniyor.

YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının son günlerinde duyurulması beklenirken, bu tarihin hemen ardından GSB yurt başvurularının da başlaması öngörülüyor. Öğrencilerin, resmi duyurular için GSB'nin ve KYK'nın internet sitelerini takip etmeleri büyük önem taşıyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayacak olan KYK yurt başvuruları için adayların önceden hazırlık yapması gerekiyor. Başvuru süreci tamamen e-Devlet üzerinden yürütüleceği için, öğrencilerin işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmeleri adına dikkat etmesi gereken önemli adımlar bulunuyor:

1. e-Devlet Şifrenizi Hazırlayın KYK yurt başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilmek için geçerli bir e-Devlet şifreniz olması şart. Eğer şifreniz yoksa en yakın PTT şubesine kimlik kartınızla giderek şifrenizi alabilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığı veya mobil imza gibi diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirsiniz.

2. e-Devlet'teki Okul Bilgilerinizi Kontrol Edin Başvuru sırasında e-Devlet sistemindeki öğrenim bilgileriniz otomatik olarak kullanılacak. Bu nedenle başvurudan önce sisteme giriş yaparak üniversite ve bölüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olun. Bilgilerinizde herhangi bir yanlışlık veya eksiklik tespit ederseniz, hemen üniversitenizin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek bilgilerinizi güncelletin. Hatalı bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacağından, bu adımı mutlaka yerine getirmelisiniz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların kayıt takvimi netleşti. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Kayıt takvimi şu şekilde:

Elektronik Kayıtlar (e-Kayıt): 1-3 Eylül 2025

Normal Kayıt İşlemleri: 1-5 Eylül 2025

Bu tarihler, öğrencilerin hem resmi olarak üniversiteli olmaları hem de sonraki süreçleri (özellikle KYK yurt başvuruları) takip edebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Yurt başvuruları, genellikle üniversite kayıt işlemlerinin bitimine yakın başladığı için adayların bu tarihleri yakından takip etmesi gerekiyor.