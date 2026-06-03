MEB Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'a ertelendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) ile 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/2) tarihleri güncellendi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde güncelleme yapıldı.

Takvimde 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının 26 Temmuz'da, 26 Temmuz'da düzenleneceği açıklanan 2026-ALES/2'nin 2 Ağustos'ta, 2 Ağustos'ta gerçekleştirileceği duyurulan 2026-YÖKDİL/2'nin ise 9 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi.

ÖSYM'nin "osym.gov.tr" adresinden yayımlanan 2026 ÖSYM Sınav Takvimi bu doğrultuda güncellendi.

Sınav tarihinin değişmesi nedeniyle, 8-20 Mayıs'ta 2026-MEB-AGS'nin AGS ile ÖABT oturumlarına başvurusunu tamamlayan adaylar, istedikleri takdirde geç başvuru günleri olan 3 ve 4 Haziran'da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.