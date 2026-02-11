Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2. PPK toplantısına çevrildi

Piyasa Neyi Fiyatlıyor?

Ocak ayında gerçekleşen indirim, Merkez Bankası'nın "ölçülü indirim" döngüsüne girdiğinin bir işareti olarak kabul edildi. 12 Mart'taki toplantıda piyasa aktörleri şu iki senaryoyu takip edecek:

İndirim Sürecinin Devamı: Eğer Şubat ayı enflasyon verileri (Mart başında açıklanacak) beklentilerin altında kalırsa, 50-100 baz puanlık bir indirim daha gündeme gelebilir.

Bekle-Gör Modu: Küresel piyasalardaki oynaklık veya enerji fiyatlarındaki artış durumunda TCMB'nin Mart ayını sabit geçerek piyasayı izlemesi de güçlü bir ihtimal.