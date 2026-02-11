ARA
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2. PPK toplantısına çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Şubat ayı takvimi, ekonomi gündemini takip edenler için oldukça şaşırtıcı bir detaya sahip. Gözler 2. PPK toplantısına çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2. PPK toplantısına çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı için belirlediği stratejik takvim doğrultusunda para politikası adımlarını atmaya devam ediyor. Ocak ayındaki 100 baz puanlık indirimin ardından politika faizinin %37 seviyesine çekilmesi, yılın geri kalanı için piyasalardaki beklentileri de şekillendirdi.

 

Şubat ayı, takvimde bir "pas geçme" ayı olduğu için tüm gözler doğrudan Mart ayına çevrilmiş durumda.

TCMB 2026 Faiz Kararı Takvimi

Merkez Bankası, bu yıl toplamda 8 toplantı yaparak süreci daha odaklı yönetmeyi hedefliyor. Sizin de belirttiğiniz gibi, yılın ikinci kararı Mart ayında gelecek:

Toplantı SırasıTarihBeklenti Odağı
2. Toplantı12 Mart 2026Bahar dönemi enflasyon sinyalleri
3. Toplantı22 Nisan 2026Bayram öncesi piyasa likiditesi
4. Toplantı11 Haziran 2026Yılın ilk yarısının kapanış değerlendirmesi
5. Toplantı23 Temmuz 2026Turizm sezonu ve döviz girdisi etkisi
6. Toplantı10 Eylül 2026Son çeyrek hazırlığı
7. Toplantı22 Ekim 2026Yıl sonu enflasyon hedeflemesi
8. Toplantı10 Aralık 20262027 projeksiyonu

 

 

Piyasa Neyi Fiyatlıyor?

Ocak ayında gerçekleşen indirim, Merkez Bankası'nın "ölçülü indirim" döngüsüne girdiğinin bir işareti olarak kabul edildi. 12 Mart'taki toplantıda piyasa aktörleri şu iki senaryoyu takip edecek:

İndirim Sürecinin Devamı: Eğer Şubat ayı enflasyon verileri (Mart başında açıklanacak) beklentilerin altında kalırsa, 50-100 baz puanlık bir indirim daha gündeme gelebilir.

Bekle-Gör Modu: Küresel piyasalardaki oynaklık veya enerji fiyatlarındaki artış durumunda TCMB'nin Mart ayını sabit geçerek piyasayı izlemesi de güçlü bir ihtimal.

 

Enflasyon Raporu Hatırlatması

Faiz kararı olmayan bu ayda (Şubat), yarın yani 12 Şubat 2026'da açıklanacak olan "Yılın 1. Enflasyon Raporu" aslında Mart ayındaki kararın en büyük habercisi olacak. TCMB Başkanı'nın yapacağı sunumdaki satır araları, Mart ayındaki faiz oranının yönünü tayin edecektir.
