Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2. PPK toplantısına çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı için belirlediği stratejik takvim doğrultusunda para politikası adımlarını atmaya devam ediyor. Ocak ayındaki 100 baz puanlık indirimin ardından politika faizinin %37 seviyesine çekilmesi, yılın geri kalanı için piyasalardaki beklentileri de şekillendirdi.
Şubat ayı, takvimde bir "pas geçme" ayı olduğu için tüm gözler doğrudan Mart ayına çevrilmiş durumda.
TCMB 2026 Faiz Kararı Takvimi
Merkez Bankası, bu yıl toplamda 8 toplantı yaparak süreci daha odaklı yönetmeyi hedefliyor. Sizin de belirttiğiniz gibi, yılın ikinci kararı Mart ayında gelecek:
|Toplantı Sırası
|Tarih
|Beklenti Odağı
|2. Toplantı
|12 Mart 2026
|Bahar dönemi enflasyon sinyalleri
|3. Toplantı
|22 Nisan 2026
|Bayram öncesi piyasa likiditesi
|4. Toplantı
|11 Haziran 2026
|Yılın ilk yarısının kapanış değerlendirmesi
|5. Toplantı
|23 Temmuz 2026
|Turizm sezonu ve döviz girdisi etkisi
|6. Toplantı
|10 Eylül 2026
|Son çeyrek hazırlığı
|7. Toplantı
|22 Ekim 2026
|Yıl sonu enflasyon hedeflemesi
|8. Toplantı
|10 Aralık 2026
|2027 projeksiyonu
Piyasa Neyi Fiyatlıyor?
Ocak ayında gerçekleşen indirim, Merkez Bankası'nın "ölçülü indirim" döngüsüne girdiğinin bir işareti olarak kabul edildi. 12 Mart'taki toplantıda piyasa aktörleri şu iki senaryoyu takip edecek:
İndirim Sürecinin Devamı: Eğer Şubat ayı enflasyon verileri (Mart başında açıklanacak) beklentilerin altında kalırsa, 50-100 baz puanlık bir indirim daha gündeme gelebilir.
Bekle-Gör Modu: Küresel piyasalardaki oynaklık veya enerji fiyatlarındaki artış durumunda TCMB'nin Mart ayını sabit geçerek piyasayı izlemesi de güçlü bir ihtimal.