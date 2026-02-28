MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ giriş belgesi sorgulama

Yarın, 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım artık saatlerle ölçülüyor. Geleceğin subay ve astsubay adayları için dönüm noktası olan bu büyük organizasyonda, sınav salonuna girmeden önce bilinmesi gereken tüm teknik detaylar netleşti.
Geleceğin subay ve astsubay adaylarının büyük heyecanla beklediği 2026-MSÜ için artık son saatlere girildi. Yarın, 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek sınavla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı ve adayların bilmesi gereken kritik takvim netleşti.
İşte yarınki sınava dair en önemli detaylar:
Sınav Takvimi ve Süre Bilgileri
Sınav Başlangıcı: 10.15
Son Giriş Saati: 10.00 (Bu saatten sonra binalara giriş kesinlikle yasaktır.)
Soru Sayısı: 120 (Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri)
Sınav Süresi: 165 dakika
Sınav Bitişi: 13.00
MSÜ Giriş Belgeleri ve Merkezler
Adaylar, sınava girecekleri binayı gösteren giriş belgelerini ÖSYM AİS üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle temin edebilirler. Bu yıl sınav, Türkiye'nin 81 ilindeki 133 sınav merkezinde geniş bir katılımla icra edilecek.
Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?
Sınavın ardından adayların en çok merak edeceği konu olan değerlendirme süreci hızlıca başlayacak. ÖSYM takvimine göre 2026-MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Sınav sabahı kimlik kartı ve sınav giriş belgenizi yanınıza aldığınızdan emin olun. Nüfus müdürlüklerinin sınav günü sabah saatlerinde geçici kimlik belgesi düzenlemek üzere açık olacağını da hatırlatmak isteriz.