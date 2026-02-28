MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ giriş belgesi sorgulama

Yarın, 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım artık saatlerle ölçülüyor. Geleceğin subay ve astsubay adayları için dönüm noktası olan bu büyük organizasyonda, sınav salonuna girmeden önce bilinmesi gereken tüm teknik detaylar netleşti.