TOKİ İzmir kurası ne zaman çekilecek? İzmir TOKİ kuraya katılacak isimler belli oldu

İzmir’de ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için süreç kritik bir aşamaya geldi. TOKİ’nin yayımladığı son bilgilere göre, İzmir genelinde inşa edilecek 21 bin 20 konut için başvuru incelemeleri tamamlandı ve isim listeleri paylaşıldı.