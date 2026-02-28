TOKİ İzmir kurası ne zaman çekilecek? İzmir TOKİ kuraya katılacak isimler belli oldu

İzmir’de ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için süreç kritik bir aşamaya geldi. TOKİ’nin yayımladığı son bilgilere göre, İzmir genelinde inşa edilecek 21 bin 20 konut için başvuru incelemeleri tamamlandı ve isim listeleri paylaşıldı.
Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan 23 Şubat – 1 Mart 2026 haftalık kura takviminde İzmir için henüz net bir gün zikredilmedi. Ancak isim listelerinin yayımlanmış olması, İzmir kurasının Mart ayının ilk yarısında (muhtemelen Muğla kurasının hemen ardından) gerçekleşeceğinin güçlü bir işaretidir.
İzmir İlçe İlçe Konut Kontenjanları
İzmir'deki projenin merkez üssü 15 bin konut ile Menemen olurken, dağılım şu şekilde netleşti:
|İlçe
|Konut Sayısı
|İzmir Merkez (Menemen)
|15.000
|Aliağa
|1.200
|Foça
|1.000
|Kemalpaşa
|1.000
|Bergama
|740
|Dikili / Seferihisar / Selçuk
|500'er (Toplam 1.500)
|Güzelbahçe / Urla
|250'şer (Toplam 500)
|Karaburun
|80
Sorgulama ve Sonuç Takibi
Vatandaşlar kuraya katılıp katılamayacaklarını şu kanallardan kontrol edebilir:
İsim Listesi: TOKİ’nin resmi web sitesindeki duyurular kısmından başvuru durumuna bakılabilir.
e-Devlet: "Konut Başvurusu Sorgulama" ekranından "Kabul Edildi" onayını görenler kura torbasına girecektir.
Kura Sonrası: Sonuçlar, çekilişin yapıldığı günün akşamında noter onayından geçerek e-Devlet sistemine yansıtılacaktır.
Ödeme Süreci Ne Zaman Başlayacak?
Kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar için mali takvim şu şekilde işleyecek:
Sözleşme: Kura sonrası ilan edilecek tarihlerde banka üzerinden sözleşme imzalanacak.
Taksitler: Hak sahipleri, sözleşme imzaladıkları tarihi takip eden aydan itibaren taksit ödemelerine başlayacaklar.