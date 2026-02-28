TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Muğla konut başvurusu kabul olanlar belli oldu

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Muğla genelinde inşa edilecek 6 bin 417 konut için beklenen gün yaklaşıyor. Binlerce başvuru arasından yapılacak seçimle, düşük ve orta gelirli vatandaşlar ev sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşacak.
Muğla genelinde ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için süreç netleşti. 4 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle ilgili tüm operasyonel detaylar ve ilçe bazlı kontenjanlar şu şekildedir:
Kura Günü ve Yer Bilgisi
Muğla'nın geleceğini şekillendirecek bu büyük çekiliş, fiziki katılımın da mümkün olacağı bir ortamda yapılacak:
Tarih: 4 Mart 2026 Çarşamba
Saat: 11.00
Yer: Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
Yayın: TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.
Muğla İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi
Toplam 6 bin 417 konutun ilçelere göre dağılımında aslan payını 5.400 konut ile merkez ilçe alıyor:
|İlçe
|Konut Sayısı
|Merkez (Menteşe)
|5.400
|Bodrum
|500
|Milas
|200
|Fethiye
|150
|Seydikemer
|75
|Kavaklıdere
|50
|Köyceğiz
|42
Sonuçlar Nasıl Öğrenilecek?
Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlara ulaşmak için iki ana kanal bulunuyor:
Resmi Web Sitesi: Kura sonuçları aynı gün içerisinde www.toki.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.
e-Devlet: Noter onaylı kesin listeler, aynı günün akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı (Hak Sahipliği Sorgulama) üzerinden kişisel erişime açılacak.
TOKİ, kuraya katılmaya hak kazananların yanı sıra başvurusu reddedilenlerin listesini de yayımladı. Şartları (gelir sınırı, ikamet, mülkiyet durumu vb.) sağlamayan adaylar kura torbasına dahil edilmeyecek. Şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler ve gençler için ayrılan özel kontenjanlar dahilinde başvurusu onaylananlar, 4 Mart'taki büyük çekilişte yerini alacak.