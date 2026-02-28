TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Muğla konut başvurusu kabul olanlar belli oldu

Muğla genelinde ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için süreç netleşti. 4 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle ilgili tüm operasyonel detaylar ve ilçe bazlı kontenjanlar şu şekildedir:

Kura Günü ve Yer Bilgisi

Muğla'nın geleceğini şekillendirecek bu büyük çekiliş, fiziki katılımın da mümkün olacağı bir ortamda yapılacak:

Tarih: 4 Mart 2026 Çarşamba

Saat: 11.00

Yer: Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Yayın: TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.