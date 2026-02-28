ARA
DOLAR
43,92
0,12%
DOLAR
EURO
51,91
0,09%
EURO
ALTIN
7788,51
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Muğla konut başvurusu kabul olanlar belli oldu

TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Muğla konut başvurusu kabul olanlar belli oldu

TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Muğla genelinde inşa edilecek toplam 6 bin 417 sosyal konut için beklenen kura takvimi resmiyet kazandı. Projeye başvuran binlerce vatandaş için heyecanlı bekleyiş yerini kura hazırlığına bıraktı. Peki TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Muğla konut başvurusu kabul olanlar belli oldu

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Muğla genelinde inşa edilecek 6 bin 417 konut için beklenen gün yaklaşıyor. Binlerce başvuru arasından yapılacak seçimle, düşük ve orta gelirli vatandaşlar ev sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşacak.

Muğla genelinde ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için süreç netleşti. 4 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle ilgili tüm operasyonel detaylar ve ilçe bazlı kontenjanlar şu şekildedir:

 Kura Günü ve Yer Bilgisi

Muğla'nın geleceğini şekillendirecek bu büyük çekiliş, fiziki katılımın da mümkün olacağı bir ortamda yapılacak:

Tarih: 4 Mart 2026 Çarşamba

Saat: 11.00

Yer: Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Yayın: TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.

Muğla İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi

Toplam 6 bin 417 konutun ilçelere göre dağılımında aslan payını 5.400 konut ile merkez ilçe alıyor:

İlçeKonut Sayısı
Merkez (Menteşe)5.400
Bodrum500
Milas200
Fethiye150
Seydikemer75
Kavaklıdere50
Köyceğiz42

Sonuçlar Nasıl Öğrenilecek?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlara ulaşmak için iki ana kanal bulunuyor:

Resmi Web Sitesi: Kura sonuçları aynı gün içerisinde www.toki.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

e-Devlet: Noter onaylı kesin listeler, aynı günün akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı (Hak Sahipliği Sorgulama) üzerinden kişisel erişime açılacak.

TOKİ, kuraya katılmaya hak kazananların yanı sıra başvurusu reddedilenlerin listesini de yayımladı. Şartları (gelir sınırı, ikamet, mülkiyet durumu vb.) sağlamayan adaylar kura torbasına dahil edilmeyecek. Şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler ve gençler için ayrılan özel kontenjanlar dahilinde başvurusu onaylananlar, 4 Mart'taki büyük çekilişte yerini alacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL