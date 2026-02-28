10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yapılması beklenen 10 bin öğretmen ataması, 2026 yılı eğitim takviminin en kritik başlıklarından biri haline geldi. Özellikle emeklilik işlemleri ve yeni açılan okul ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen bu kontenjan için adayların gözü kulağı Bakan Yusuf Tekin’den gelecek nihai takvimde.
Bakan Tekin’in açıklamalarından öne çıkan kritik başlıklar ve 10 bin atama sürecine dair güncel tablo şöyledir:
1. "Eğitim Biter Bitmez Atama" Dönemi
Yeni sisteme göre, öğretmen adayları artık sadece sınav puanıyla değil, Akademi'de aldıkları hazırlık eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra göreve başlayacaklar.
Süreklilik: Bakan Tekin, "Her sene yapılacak, her sene alacağız" diyerek atamaların artık belirli periyotlarla ve düzenli bir takvimle (Akademi mezuniyetine bağlı olarak) gerçekleştirileceğini teyit etti.
Zamanlama: Akademi eğitimini tamamlayan adaylar için atama işlemlerinin, eğitim süreci nihayete erer ermez ivedilikle yapılması planlanıyor.
2. 10 Bin Atama ve Branş Dağılımı
Henüz resmi branş dağılımı yayımlanmamış olsa da, planlama şu iki temel kritere göre yapılacak:
AGS (Akademi Giriş Sınavı) Sonuçları: Adayların sınavdaki başarı sıralaması.
İhtiyaç Analizi: Okullardaki boş kadrolar, emekli olan öğretmen sayısı ve müfredat değişiklikleri doğrultusunda belirlenen alanlar.
Beklenen Branş Tahminleri
Geçmiş veriler ve Bakanlığın stratejik hedefleri doğrultusunda 10 binlik kontenjanda aslan payının şu alanlara gitmesi bekleniyor:
Özel Eğitim: Bakanlığın en çok vurgu yaptığı ihtiyaç alanı.
Sınıf Öğretmenliği: Temel eğitim kademesi için her dönem yüksek kontenjan ayrılan branş.
Rehberlik (PDR): Öğrenci gelişim dosyalarının takibi için kritik önemde.
Yabancı Dil ve Din Kültürü: Kadro ihtiyacının süreklilik arz ettiği alanlar.
Bundan Sonra Ne Olacak?
Kılavuz İlanı: MEB, önümüzdeki günlerde atama takvimini ve branş bazlı kontenjanları içeren resmi kılavuzu yayımlayacak.
Başvuru Süreci: Kılavuzdaki şartları taşıyan ve Akademi eğitimini tamamlayan adaylar tercihlerini yapacak.
Göreve Başlama: Ataması yapılan öğretmenlerin, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başında sınıflarında olması hedefleniyor.