10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?

Bakan Tekin’in açıklamalarından öne çıkan kritik başlıklar ve 10 bin atama sürecine dair güncel tablo şöyledir:

1. "Eğitim Biter Bitmez Atama" Dönemi

Yeni sisteme göre, öğretmen adayları artık sadece sınav puanıyla değil, Akademi'de aldıkları hazırlık eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra göreve başlayacaklar.

Süreklilik: Bakan Tekin, "Her sene yapılacak, her sene alacağız" diyerek atamaların artık belirli periyotlarla ve düzenli bir takvimle (Akademi mezuniyetine bağlı olarak) gerçekleştirileceğini teyit etti.

Zamanlama: Akademi eğitimini tamamlayan adaylar için atama işlemlerinin, eğitim süreci nihayete erer ermez ivedilikle yapılması planlanıyor.

2. 10 Bin Atama ve Branş Dağılımı

Henüz resmi branş dağılımı yayımlanmamış olsa da, planlama şu iki temel kritere göre yapılacak:

AGS (Akademi Giriş Sınavı) Sonuçları: Adayların sınavdaki başarı sıralaması.

İhtiyaç Analizi: Okullardaki boş kadrolar, emekli olan öğretmen sayısı ve müfredat değişiklikleri doğrultusunda belirlenen alanlar.