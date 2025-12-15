ÖGG sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? EGM 118. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Sektöründe görev almak isteyen ve mevcut sertifikalarını yenileyecek olan adaylar için heyecanlı maraton sona erdi. 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavları, belirtilen tarihte yani 14 Aralık Pazar günü başarıyla gerçekleştirildi. Adaylar şimdi, sınav performanslarını değerlendirebilmek için yayımlanacak olan soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını bekliyor.
1 ÖGG sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar için beklenen duyuru geldi!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan sınav talimatına göre, sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanma tarihi kesinleşti:
Yayımlanma Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı (Yarın)
Nereden Görüntülenecek?
Adaylar, sınava ait A ve B Soru Kitapçıklarını ve Cevap Anahtarlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden online olarak görüntüleyebilecekler:
Resmi Adres: www.egm.gov.tr/ozelguvenlik
2 EGM 118. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı'na (ÖGG) giren adaylar için sınav sonrası süreci kapsayan itiraz ve sonuç takvimi netleşti.
İşte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi takvim:
|Aşama
|Tarih Aralığı / Tarih
|Detay
|Soru İtiraz Süresi
|17 - 19 Aralık 2025
|Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatırma tarih aralığıdır.
|Soru İtiraz Sonuçları
|26 Aralık 2025
|Yazılı sınav sorularına yapılan itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
|Sınav Sonuçlarının Açıklanması
|02 Ocak 2026
|Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
|Sınav Sonucu İtiraz Süresi
|05 - 07 Ocak 2026
|Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatırma tarih aralığıdır.
|Sınav Sonucu İtiraz Sonuçları
|08 Ocak 2026
|Yazılı sınav sonuçlarına yapılan itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
ÖGG Sınav Sonuçları Nasıl Sorgulanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, belirlenen tarihte online (çevrimiçi) platform üzerinden adayların erişimine açılacaktır.
Sonuçlarınızı sorgulamak için kullanmanız gereken resmi adres ve adımlar şunlardır:
Adaylar, sınav sonuçlarına Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi online işlem platformu üzerinden ulaşacaklardır:
Sorgulama Linki: https://onlineislemler.egm.gov.tr/
Sorgulama İçin Gerekli Bilgiler
Sonuç ekranına giriş yapabilmek için aşağıdaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir:
T.C. Kimlik Numarası
Sınav Adı (Örneğin: 118. Dönem Temel Eğitimi veya 94. Dönem Yenileme Eğitimi)
Güvenlik Kodu