ÖGG sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? EGM 118. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Sektöründe görev almak isteyen ve mevcut sertifikalarını yenileyecek olan adaylar için heyecanlı maraton sona erdi. 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavları, belirtilen tarihte yani 14 Aralık Pazar günü başarıyla gerçekleştirildi. Adaylar şimdi, sınav performanslarını değerlendirebilmek için yayımlanacak olan soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını bekliyor.