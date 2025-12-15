Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren yeni yıl asgari ücretinin belirlenmesine yönelik süreç başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için ilk toplantısını 12 Aralık 2025 Cuma günü gerçekleştirmişti. Komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık 2025 Perşembe günü gerçekleştireceği duyuruldu.

TÜRK-İŞ görüşmeye katılmadı

12 Aralık tarihinde gerçekleşen toplantıya hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.

Toplantıda TÜRK-İŞ temsilcileri yer almazken, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirdi.

Ağar, görüşme sonrası yaptığı basın toplantısında TÜRK-İŞ'in toplantılara katılmama kararını yineleyerek, "TÜRK-İŞ 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üye sayıları ve yapısı tartışılabilir olmakla birlikte asgari ücretin seviyesini belirleyen esas unsur ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun biçimde değerlendirilmesidir. Bu nedenle, üye sayılarındaki değişimlerden bağımsız olarak, ücret tespitinin ekonomik veri temelli yapılması zorunludur." ifadelerini kullandı.

"TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, ilk toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Masada hangi rakamlar var?

2026 yılı asgari ücretine ilişkin artış beklentilerinde, enflasyon görünümüne bağlı olarak yüzde 25 ile yüzde 33 aralığında zam senaryoları gündeme geliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak uygulanırken, yasal kesintilerin ardından net tutar 22 bin 104 lira 67 kuruşa denk geliyor.

Bir işçinin işverene toplam maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş seviyesinde bulunuyor.