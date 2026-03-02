ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 119. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 22 Şubat’ta gerçekleştirilen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı sonrası, adaylar için en kritik aşama olan sonuç ilanı için geri sayım başladı. 24 Şubat'ta yayımlanan cevap anahtarıyla adaylar tahmini puanlarını hesaplamış olsa da, resmi sonuçlar için Mart ayının ortası beklenecek.