ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 119. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 22 Şubat’ta gerçekleştirilen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı sonrası, adaylar için en kritik aşama olan sonuç ilanı için geri sayım başladı. 24 Şubat'ta yayımlanan cevap anahtarıyla adaylar tahmini puanlarını hesaplamış olsa da, resmi sonuçlar için Mart ayının ortası beklenecek.
ÖGG 119. Dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Soru İtiraz Sonuçları: 6 Mart 2026 Cuma
Sınav Sonuçlarının Açıklanması: 13 Mart 2026 Cuma
Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz: 16 - 18 Mart 2026
Yer: Sonuçlar açıklandığında EGM Özel Güvenlik Bilgi Sistemi (ÖGNET) üzerinden T.C. Kimlik No ile sorgulanabilecek.
Resmi sonuçlar açıklanmadan önce, 24 Şubat'ta yayımlanan cevap anahtarına göre yaptığınız hesaplamalarda şu kriterleri baz almayı unutmayın:
Temel Eğitim: 100 soru üzerinden her doğru 1 puan. (Başarı sınırı: 60)
Silah Farkı: 25 soru (her biri 2 puan) + Uygulama atışları (5 atış, toplam 50 puan).
Silahlı Adaylar: Yazılı ve uygulama ortalamasının en az 60 olması ve her iki bölümden de en az 50 puan alınması şarttır.