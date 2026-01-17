ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Okullar ne zaman açılacak? 2026 MEB 15 tatil ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak? 2026 MEB 15 tatil ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için heyecanla beklenen yarıyıl tatili (sömestr), karnelerin dağıtılmasıyla resmen başladı. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2026 MEB 15 tatil ne zaman bitiyor?


Okullar ne zaman açılacak? 2026 MEB 15 tatil ne zaman bitiyor?

16 Ocak Cuma günü karnelerini alarak sömestr tatiline adım atan milyonlarca öğrenci ve veli için tatilin keyfi başlarken, bir yandan da dönüş hazırlıkları için takvimler kontrol edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 akademik takvimi ile merak edilen tüm tarihler kesinleşmiş durumda.

15 Tatil (Sömestr) Ne Zaman Bitecek?

Mevcut takvime göre iki haftalık tatilin ardından okullar şu tarihte kapılarını açacak:

Okulların Açılış Tarihi: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Tatilin Kapsamı: Hafta sonları ile birlikte toplam 16 günlük bir dinlenme süreci yaşanmış olacak.

Sömestr tatilinin ardından başlayacak olan ikinci dönemin en önemli duraklarından biri olan bahar ara tatili, bu yıl Mart ayına denk geliyor.

İşte eğitim takvimindeki o kritik tarihler:

İkinci Dönem Ara Tatil Takvimi

Öğrenciler, baharın gelişiyle birlikte şu tarihler arasında kısa bir dinlenme fırsatı bulacak:

Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma

Toplam Süre: Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapmış olacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2025-2026 akademik takvimine göre, Eylül ayında büyük bir heyecanla başlayan eğitim maratonunun final tarihi belli oldu. Öğrencilerin merakla beklediği uzun yaz tatili, Haziran ayının son haftasında başlayacak.

2025-2026 Eğitim Yılı Kapanış Takvimi

Eğitim döneminin sonuna dair kritik tarihler şu şekildedir:

Eğitim Yılı Sonu: 26 Haziran 2026 Cuma (Karnelerin dağıtılacağı tarih)
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL