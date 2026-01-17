Okullar ne zaman açılacak? 2026 MEB 15 tatil ne zaman bitiyor?

16 Ocak Cuma günü karnelerini alarak sömestr tatiline adım atan milyonlarca öğrenci ve veli için tatilin keyfi başlarken, bir yandan da dönüş hazırlıkları için takvimler kontrol edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 akademik takvimi ile merak edilen tüm tarihler kesinleşmiş durumda.
15 Tatil (Sömestr) Ne Zaman Bitecek?
Mevcut takvime göre iki haftalık tatilin ardından okullar şu tarihte kapılarını açacak:
Okulların Açılış Tarihi: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Tatilin Kapsamı: Hafta sonları ile birlikte toplam 16 günlük bir dinlenme süreci yaşanmış olacak.
Sömestr tatilinin ardından başlayacak olan ikinci dönemin en önemli duraklarından biri olan bahar ara tatili, bu yıl Mart ayına denk geliyor.
İşte eğitim takvimindeki o kritik tarihler:
İkinci Dönem Ara Tatil Takvimi
Öğrenciler, baharın gelişiyle birlikte şu tarihler arasında kısa bir dinlenme fırsatı bulacak:
Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi
Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma
Toplam Süre: Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapmış olacaklar.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2025-2026 akademik takvimine göre, Eylül ayında büyük bir heyecanla başlayan eğitim maratonunun final tarihi belli oldu. Öğrencilerin merakla beklediği uzun yaz tatili, Haziran ayının son haftasında başlayacak.
2025-2026 Eğitim Yılı Kapanış Takvimi
Eğitim döneminin sonuna dair kritik tarihler şu şekildedir:
Eğitim Yılı Sonu: 26 Haziran 2026 Cuma (Karnelerin dağıtılacağı tarih)