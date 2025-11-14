ARA
  Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2. ara tatil ne zaman?

Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2. ara tatil ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025 Kasım ara tatili, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlamış olup, hafta sonları dahil toplamda 9 gün sürecek. Peki Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2. ara tatil ne zaman?


Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2. ara tatil ne zaman?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan yılın ilk ara tatili devam ederken, okulların yeniden açılış tarihi ve kalan gün sayısı merak ediliyor.

 

Okulların Açılış Tarihi ve Kalan Gün Sayısı

Okulların Açılış Günü: Öğrenciler, ara tatilin ardından 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak.

Kalan Gün Sayısı: Bugün (14 Kasım 2025 Cuma) itibarıyla okulların açılmasına 3 gün kaldı. 

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? 

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili tarihleri şöyledir:

Başlangıç Günü: 16 Mart 2026 Pazartesi

Bitiş Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Bu beş günlük ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte öğrencilere toplam 9 günlük bir dinlenme imkanı sunacaktır. Okullar, tatilin ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak. 

Yarıyıl (15 Tatil) ve İkinci Dönem Tarihleri

SüreçTarihler
Yarıyıl Tatili (15 Tatil)19 – 30 Ocak 2026 tarihleri arası
İkinci Dönem Başlangıcı2 Şubat 2026 Pazartesi
Eğitim Öğretim Dönemi Bitişi26 Haziran 2026 Cuma
