Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2. ara tatil ne zaman?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan yılın ilk ara tatili devam ederken, okulların yeniden açılış tarihi ve kalan gün sayısı merak ediliyor.
Okulların Açılış Tarihi ve Kalan Gün Sayısı
Okulların Açılış Günü: Öğrenciler, ara tatilin ardından 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak.
Kalan Gün Sayısı: Bugün (14 Kasım 2025 Cuma) itibarıyla okulların açılmasına 3 gün kaldı.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili tarihleri şöyledir:
Başlangıç Günü: 16 Mart 2026 Pazartesi
Bitiş Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Bu beş günlük ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte öğrencilere toplam 9 günlük bir dinlenme imkanı sunacaktır. Okullar, tatilin ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak.