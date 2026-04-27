Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2025-2026 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Yoğun geçen ikinci dönemin ardından son ders zili Haziran ayının son haftasında çalacak. İşte merakla beklenen o tarihler ve tatil takviminin detayları:
MEB tarafından paylaşılan bu bilgiler, 2025-2026 eğitim yılının sonuna dair tüm merak edilenleri yanıtlamış oldu. 26 Haziran'da alınacak karnelerle başlayacak olan bu tatil, öğrencilere oldukça uzun bir dinlenme süresi tanıyacak.
İşte 2026 yaz tatili ve yeni döneme dair öne çıkan satır başları:
Yaz Tatili Takvimi ve Süresi
Kapanış Tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma (Karne Günü)
Tatil Süresi: Yaklaşık 74 gün (2,5 ay).
2026-2027 Açılış Tarihi: Bir değişiklik olmazsa yeni eğitim yılının 7 Eylül 2026 Pazartesi (veya Eylül'ün ikinci haftası) başlaması bekleniyor.
Karne Günü Detayları
Saatler: Karneler genellikle ilkokullarda sabah 09:00 - 10:30, ortaokul ve liselerde ise 10:30 - 12:00 saatleri arasında dağıtılmaktadır.
E-Okul: Fiziki karne almayı beklemek istemeyenler, o sabah itibarıyla notlarını ve devamsızlık durumlarını e-Okul VBS üzerinden dijital olarak da görüntüleyebilirler.
Yaz Tatili Planları İçin İpuçları
Bu uzun tatil döneminde dinlenmenin yanı sıra şu tarihler seyahat planları için değerlendirilebilir:
15 Temmuz Çarşamba: Demokrasi ve Millî Birlik Günü (Resmi Tatil). Hafta ortasına denk gelmesiyle kısa bir mola fırsatı sunuyor.
30 Ağustos Pazar: Zafer Bayramı (Hafta sonuna denk gelse de yazın son büyük resmi günü).