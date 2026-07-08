Ticaret Bakanlığı açıkladı: İhracat pazarlarında pozitif tablo sürüyor

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin haziran ayında 50,4'e yükseldiğini açıkladı. Mayıs ayında 50,3 olarak ölçülen endeks, üst üste ikinci ay artış gösterirken, ihracat pazarlarında genel talep koşullarındaki iyileşme eğiliminin yaklaşık 2,5 yıldır devam ettiği bildirildi. Bakanlık, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizliklere rağmen ihracat iklimindeki olumlu görünümün korunduğunu vurguladı.

İSO İhracat İklimi Endeksi yükselişini sürdürdü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Küresel talep şartlarındaki belirsizliklere rağmen endekste olumlu gelişmelerin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, mayısta 50,3 olan endeksin, haziranda üst üste ikinci ay artarak 50,4'e yükseldiği anımsatıldı.

Son veriyle, ihracat pazarlarında genel talep koşullarında güçlenme eğiliminin 2,5 yıla ulaştığına işaret edilen açıklamada, jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle küresel talep koşullarının haziranda zayıf seyrini koruduğu, ihracat pazarları iklimindeki iyileşmenin sınırlı devam ettiği aktarıldı.

"Endeks son 11 aydır 50 eşik değerinin üzerinde"

Açıklamada, Küresel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), haziranda 52,2 seviyesinde gerçekleştiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylelikle endeks, son 11 aydır 50 eşik değerinin üzerinde yer almaya devam etti. İmalat PMI kapsamındaki verisi açıklanan 33 ulusal ekonomiden 27'sinde endeks haziranda 50'den yüksek gerçekleşti. İspanya'da ekonomik aktivite 2026 yılının başından bu yana en yüksek hızda arttı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı aktivite haziranda artmayı sürdürdü. Suudi Arabistan, Katar ve Lübnan'da üretim artış kaydetti. Çekya ve Kazakistan'da kaydedilen büyüme, ayın olumlu gelişmeleri arasında yer aldı."