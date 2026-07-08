IMF'den Türkiye ekonomisi için revizyon: 2026 büyüme tahmini düşürüldü

Uluslararası Para Fonu (IMF), "Savaş ve Teknolojinin Çapraz Akıntılarında Küresel Ekonomi" başlıklı güncel raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini revize etti. Kurum, küresel belirsizlikler ve ekonomik görünümdeki değişimlerin etkisiyle Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 2,9'a çekerken, 2027 yılına ilişkin büyüme beklentisini ise yüzde 3,6 olarak güncelledi.

2026 büyüme tahmini aşağı çekildi

Rapordaki projeksiyonlara göre Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,9, 2027'de ise yüzde 3,6 oranında büyümesi öngörülüyor. Türkiye için 2027 büyüme tahmini, nisan ayındaki WEO'ya göre 0,1 puan yukarı yönlü güncellendi. Ülke ekonomisi 2024'te yüzde 3,3, 2025'te ise yüzde 3,6 oranında büyümüştü.

Küresel ekonomide savaş ve yapay zeka etkisi

"Savaş ve Teknolojinin Çapraz Akıntılarında Küresel Ekonomi" başlığıyla yayımlanan güncellemede IMF, küresel büyümenin 2026'da yüzde 3,0, 2027'de ise yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Kurum, Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin, yapay zeka alanındaki gelişmelerle hızlanan küresel teknoloji döngüsünün talep kaynaklı ivmesiyle kısmen dengelendiğini belirtti.

Enflasyonda geçici yükseliş bekleniyor

Raporda, küresel manşet enflasyonunun 2025'teki yüzde 4,1 seviyesinden 2026'da yüzde 4,7'ye yükselmesinin, ardından 2027'de yüzde 3,9'a gerilemesinin beklendiği kaydedildi. IMF, 2024 yılı başından bu yana süregelen dezenflasyon eğiliminin durakladığını vurguladı.

Riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor

Görünüme ilişkin risklerin nisan ayına göre daha dengeli olmakla birlikte hâlâ aşağı yönlü ağırlık taşıdığı belirtilen raporda, Orta Doğu'da yeniden çatışma ihtimalinin emtia fiyatlarındaki oynaklığı uzatabileceği ve tedarik zincirlerini tehdit edebileceği ifade edildi.