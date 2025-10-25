VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 VGM yükseköğrenim ve ortaöğretim burs sonucunda

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencilerine yönelik sağlanan burs başvuruları süreci tamamlandı.

Başvuru Bitiş Tarihi: Burs başvuruları, 15 Ekim 2025, saat 23:59 itibarıyla sona ermiştir.

Sonuçların Açıklanması: Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında, burs sonuçları VGM'nin resmî internet adresi (www.vgm.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.

Ancak şu an itibarıyla VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili resmî bir açıklama veya sonuçların yayımlanma tarihi hakkında bir duyuru henüz gelmemiştir. Öğrencilerin ve velilerin güncel bilgileri takip etmek için VGM'nin internet sitesini kontrol etmeleri gerekmektedir.