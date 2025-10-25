ARA
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 VGM yükseköğrenim ve ortaöğretim burs sonucunda

Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) burs başvurularının 15 Ekim 2025'te tamamlanmasının ardından, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) şimdi de yükseköğrenim (ön lisans ve lisans) öğrencileri için burs başvurularını almaya başladı. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?


 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları, hem ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki ortaöğrenim öğrencilerine hem de ön lisans ve lisans düzeyindeki yükseköğrenim öğrencilerine yönelik olarak sağlanmaktadır.  Yükseköğrenim bursundan faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri için süreç devam ediyor. Ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2025 tarihinde sona ermiş olup, öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor. 

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencilerine yönelik sağlanan burs başvuruları süreci tamamlandı.

Başvuru Bitiş Tarihi: Burs başvuruları, 15 Ekim 2025, saat 23:59 itibarıyla sona ermiştir.

Sonuçların Açıklanması: Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında, burs sonuçları VGM'nin resmî internet adresi (www.vgm.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.

Ancak şu an itibarıyla VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili resmî bir açıklama veya sonuçların yayımlanma tarihi hakkında bir duyuru henüz gelmemiştir. Öğrencilerin ve velilerin güncel bilgileri takip etmek için VGM'nin internet sitesini kontrol etmeleri gerekmektedir.

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR

2025 – 2026 eğitim yılında yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları  31 Ekim 2025 tarihine kadar devam ediyor. 

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÜKSEKÖĞRENİM BURSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilere sağlanan burs ve eğitim yardımı miktarları, 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla güncellenmiştir:

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı (İlkokul, Ortaokul, Lise): Aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yükseköğrenim Burs Miktarı (Ön Lisans, Lisans): Aylık 3.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burs Miktarı: Aylık 3.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının, değerlendirme sürecinin ardından VGM'nin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden duyurulması beklenmektedir.
