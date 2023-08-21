YKS şampiyonları hangi üniversite ve bölümlere yerleşti?

Dün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla sınav birincilerinin yerleştiği üniversite ve bölümler de belli oldu.

AYT sayısal birincilerinden Namık Emre Acar: Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi

AYT EA birincisi: Emre Ekici de Medipol Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi

AYT sözel birincisi Ahmet Berk Takır: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TYT birincisi Harun Durak: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bilgisayar mühendisliği

YDT İngilizce birincisi Metin Furkan Amarat: İTÜ'nün yapay zeka ve veri mühendisliği

YDT Fransızca birincisi Emirhan Kılıç: Koç Üniversitesi ekonomi bölümü

YDT Fransızca birincisi Emirhan Kılıç: Koç Üniversitesi ekonomi bölümü YDT Rusça birincisi Bengisu Akbaba:Boğaziçi Üniversitesi'nin psikoloji bölümünü

YDT Arapça birincisi Hüseyin Furkan Erdem: 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat bölümünü kazandı.

"AYT birincisi Hacettepe’yi tercih etti”

Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye birincisi Mustafa Özcan’ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih ettiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:“Türkiye birincisi Hacettepe’de. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye birincisi Mustafa Özcan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etti. Hacettepe Üniversitesi, 2023 yılında da dereceye giren öğrencilerin ilk tercihlerinde yer alarak farkını ortaya koydu. TYT puan türünde 3 milyon 527 bin 443 adayın, AYT puan türünde ise 2 milyon 573 bin 169 adayın katıldığı sınavda, 559.53320 puan alarak AYT birincisi olan Mustafa Özcan Türkiye’nin en iyi üniversitesi olan Hacettepe’yi tercih etti.”