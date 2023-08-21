ARA
Bist 100
7809,18
3,94%
Bist 100
Dolar/TL
27,1681
0,2244%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5787
0,2784%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0887
0,1375%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1648,34
0,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • YKS şampiyonları hangi üniversite ve bölümlere yerleşti?

YKS şampiyonları hangi üniversite ve bölümlere yerleşti?

Bu yıl YKS'nin TYT ile sözel ve eşit ağırlık (EA) puan türlerinde 1'er, sayısal puan türünde 2, YDT'de 5 olmak üzere toplam 10 aday 500 tam puan alarak birinci olmuştu. Peki, birinciler hangi üniversite ve bölümlere yerleşti?

21 Ağustos 2023 | 14:01
Son Güncellenme: 21 Ağustos 2023 | 14:48
0
YKS şampiyonları hangi üniversite ve bölümlere yerleşti?

Dün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla sınav birincilerinin yerleştiği üniversite ve bölümler de belli oldu.

  • AYT sayısal birincilerinden Namık Emre Acar: Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi
  • AYT EA birincisi: Emre Ekici de Medipol Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi
  • AYT sözel birincisi Ahmet Berk Takır: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • TYT birincisi Harun Durak: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bilgisayar mühendisliği
  • YDT İngilizce birincisi Metin Furkan Amarat: İTÜ'nün yapay zeka ve veri mühendisliği 
    YDT Fransızca birincisi Emirhan Kılıç: Koç Üniversitesi ekonomi bölümü
  • YDT Rusça birincisi Bengisu Akbaba:Boğaziçi Üniversitesi'nin psikoloji bölümünü
    YDT Arapça birincisi Hüseyin Furkan Erdem: 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat bölümünü kazandı.

"AYT birincisi Hacettepe’yi tercih etti”

Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye birincisi Mustafa Özcan’ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih ettiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:“Türkiye birincisi Hacettepe’de. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye birincisi Mustafa Özcan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etti. Hacettepe Üniversitesi, 2023 yılında da dereceye giren öğrencilerin ilk tercihlerinde yer alarak farkını ortaya koydu. TYT puan türünde 3 milyon 527 bin 443 adayın, AYT puan türünde ise 2 milyon 573 bin 169 adayın katıldığı sınavda, 559.53320 puan alarak AYT birincisi olan Mustafa Özcan Türkiye’nin en iyi üniversitesi olan Hacettepe’yi tercih etti.”

0
  • ALTIN GRAM - TL 1648,34 0,12%
  • ALTIN ONS 1887,18 -0,12%
  • BIST 100 7809,18 3,94%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,1681 0,2244%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5787 0,2784%
  • EURO/USD 1,0887 0,1375%
  • INGILIZ STERLINI 1,27296 -0,0424%
  • JAPON YENI 146,305 0,614%
  • KANADA DOLARI 1,35476 -0,0439%
  • RUS RUBLESI 93,75 -0,373%
Günün En Çok Okunanları
IMAS başkanına göre sıfır otomobilde yakında işler değişecek
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
250 km ile yakalanınca: Polis, otomobilini ezip parçaladı... Peki, neden?
250 km ile yakalanınca: Polis, otomobilini ezip parçaladı... Peki, neden?
40 Yaş Altı 40 genç CEO
40 Yaş Altı 40 genç CEO
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
GERİ
İLERİ
IMAS başkanına göre sıfır otomobilde yakında işler değişecek
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
250 km ile yakalanınca: Polis, otomobilini ezip parçaladı... Peki, neden?
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
250 km ile yakalanınca: Polis, otomobilini ezip parçaladı... Peki, neden?
40 Yaş Altı 40 genç CEO
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL