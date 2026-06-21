YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan milyonlarca adayın merakla beklediği duyuru yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YKS kapsamındaki oturumlara ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesi üzerinden yayımladı. Böylece adaylar, sınavdaki doğru ve yanlışlarını kontrol ederek sonuçlar öncesinde net hesaplaması yapabilecek.

Soru kitapçıkları erişime açıldı

ÖSYM tarafından yapılan duyuru kapsamında, YKS'nin tüm oturumlarına ilişkin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine sunuldu. Sınava katılanlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorulara ve doğru yanıtlara ulaşabiliyor.

Adaylar performanslarını değerlendirebilecek

Yayımlanan soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sayesinde adaylar, sınavdaki performanslarına ilişkin ilk değerlendirmelerini yapabilecek. Böylece sonuçlar açıklanmadan önce tahmini netlerini hesaplama imkanı elde edecekler.

Gözler sonuç tarihine çevrildi

Soru ve cevapların yayımlanmasının ardından milyonlarca aday için yeni süreç başladı. Şimdi gözler, ÖSYM tarafından açıklanacak 2026-YKS sonuçlarına çevrildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercih süreci başlayacak.

Tercih maratonu başlayacak

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Üniversite hayali kuran milyonlarca genç için sonuçların ardından yeni bir dönem başlayacak.

YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN