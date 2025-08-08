YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

Milyonlarca üniversite adayı için büyük önem taşıyan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci, 13 Ağustos'ta sona eriyor. 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılan tercih işlemleriyle adaylar, hayallerindeki bölümlere yerleşebilmek için son adımlarını attı. Tercihlerin tamamlanmasının ardından tüm gözler, ÖSYM'den yapılacak olan yerleştirme sonuçları açıklamasına çevrildi.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği göz önüne alındığında, yerleştirme sonuçlarının bu tarihten önce açıklanması gerekiyor.

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, YKS tercih sonuçları en geç 1 Eylül'e kadar ilan edilecek. Geçmiş yıllardaki veriler dikkate alındığında ise, sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda yer alan bilgilere göre, merkezi yerleştirme işlemleri adayların yerleştirme puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılacak.

Yerleştirmelerde öncelik sıralaması, üniversite türüne göre farklılık gösterecek:

Devlet Üniversitelerinde: Genel kontenjan, okul birincisi, depremzede adaylar ve 34 yaşını tamamlamış kadınlar sırasıyla yerleştirilecek.

Vakıf Üniversitelerinde: Genel kontenjan, şehit/gazi yakınları ve gazi adaylar ile depremzede adaylar öncelikli olarak değerlendirilecek.

Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası ve mobil uygulaması üzerinden adaylara duyurulacak. Adayların sonuç belgeleri basılı olarak adreslere gönderilmeyecek.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından merkezi bir ek yerleştirme süreci yürütülecek.

Bu ek yerleştirme sürecine, merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleştirilemeyen adaylar başvurabilecek. Merkezi yerleştirme ile bir programa yerleşen adayların ek yerleştirme için başvuru yapma hakkı bulunmuyor.

Ek yerleştirme için belirlenen tercih ücreti 130 TL'dir. Kılavuza göre, bu ücretin iadesi yapılmayacak. Üniversiteler, boş kontenjanları YÖK'e bildirecek ve bu kontenjanlara göre ek yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.