51 fabrika, 5 bin istihdam: Ülke ekonomisine 6 milyar TL’lik katkı sunuyor! Türkiye pomza rezervinin yarısı o ilimizde

Üç yıl önce satılan fiyatın altında bir satış olduğunu belirten TATSO Başkanı Adabağ, sözlerine şöyle devam etti:



"Bundan 3 yıl önce 13,5 liraya satılan bir bimsi şu anda 11 liraya satıyorlar. Girdilerse bunun tam tersi neredeyse yüzde 100 artış gösterilmiş. Buranın da maliyeti en fazla girdi kaynağı olan çimentoda yüzde 50 oranda bir giderimiz var. Yılbaşından şimdiye kadar da aşağı yukarı tonu da 2 bin liraya yakın bir fiyat geçişi var. Bu da aşağı yukarı yüzde 14 ile 15'ler arası bir maliyet farkı demek. Geçen yıl ile bu yıl arasında satışta fiyat farkı yok. Maalesef girdi maliyetlerinde yüzde 30'a yakın bir fark var. Enerji, çimento, navlon, artı mazot, özellikle Körfez Savaşı'ndan dolayı yakıtta müthiş artışlar oldu. Bu da bu piyasayı çok kötü etkiliyor. Bu konuyla ilgili de Rahva'da yapılan lojistik merkez inşallah en yakın zamanda faaliyete geçer. Belki bunun sevkinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini aşar. İç Anadolu bölgelerine de satarsak belki buradan para kazanabiliriz. Bims normalde İstanbul ve Ankara iç bölgelerde satış fiyatı 14 ile 16 lira arasıyken bizim burada 11 liralara satılıyor."