"5G'de 30 milyon aboneyi geçtik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahibi olacağı NATO Zirvesi'nde kullanılacak Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yaptıklarını belirterek, "İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız." dedi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Uraloğlu, NATO'nun tartışıldığı bir süreçte Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının kıymetli olduğunu bildirdi.

Bu süreçte ulaşım noktasında sıkıntı yaşanmasını istemediklerini aktaran Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Pistini komple kaldırdık. Modern terminaliyle oradaki ihtiyacı karşılayacak bir havalimanını Etimesgut'ta yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız." diye konuştu.

Uraloğlu, havalimanının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 7 kilometre, Ay Yıldız Projesi'ne de 2 kilometre mesafede olduğunu kaydederek, zirve için gelecek isimleri çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracaklarını anlattı.

"Geçen senenin altında kalacak gösterge yok"

Son dönemdeki savaşların Türkiye'deki hava yolu şirketlerine etkisine ilişkin soruyu da yanıtlayan Uraloğlu, şu ana kadar Körfez bölgesine yönelik uçuşlarda ciddi azalmanın yaşandığını söyledi.

Uraloğlu, bölgeye yönelik uçuşlardaki son duruma ilişkin bilgi vererek, şöyle devam etti:

"İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava trafiği açık durumda. Krizden önceki her yere uçulmuyor, onu hava yolu operatörlerimizin inisiyatifine bıraktık. Dolayısıyla o anlamda İran hariç bir problem kalmadığını söyleyebilirim. Elbette oradaki uçuşlar düştü. Mayıs ayına kadar baktığımızda hava yollarında uçuşlarda yüzde 4 civarında genel artış olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla farklı ülkelerdeki uçuş sayıları artırılarak bu açık kapanmış durumda. Kültür ve Turizm ile Ticaret bakanlıklarımızla çok yakın çalışarak süreci yönetiyoruz. Bu sene, geçen senenin altında kalacak gösterge yok. İnşallah onun üzerine çıkacağız ki İstanbul Havalimanı'nda bayramda tarihi rekoru da kırmış olduk."

Trabzon'a yönelik yeni havalimanı çalışması yapıldığının bilgisini veren Uraloğlu, Trabzon'da mevcut 3 milyon kapasiteli bir havalimanının ve 2 bin 640 metre uzunluğunda bir pistin bulunduğunu aktardı.

Uraloğlu, geçen yıl buradan 3,5 milyon yolcunun uçuş yaptığını belirterek, "Trabzon'da önümüzdeki süreçte 10 milyonluk bir havalimanı ihtiyacı olacağını, geniş gövdeli uçakların inmesi gerektiğini öngörüyoruz. Dolayısıyla ona yönelik bir proje yaptık. Türkiye'nin deniz üzerindeki üçüncü havalimanı olacak. İhalesini yaptık, yer teslimini yaptık. Bu sene başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"81 ilin tamamını ve ilçelerin büyük çoğunluğunu kapsadılar"

Türkiye'de 5G hizmetinin şu ana kadarki performansına ilişkin soruya da yanıt veren Uraloğlu, 5G'ye doğru zamanda geçmeye gayret ettiklerini, 5G donanımlarının daha ucuz olmasını ve ülke ekonomisine yük getirmemesini istediklerini ifade etti.

Uraloğlu, 5G ihalesiyle Hazineye 3 milyar 534 milyon dolar katkı sağlandığını anımsatarak, "İki yıl içerisinde ülkemizin tamamını kapsayacak. İlk sinyallerin verilmeye başlandığı 1 Nisan itibarıyla 12 milyon kullanıcımız ki 100 milyona yakın GSM abonesi var. 12 milyon civarında abone hemen kullanmaya başladı, bugünlerde de 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim. Üç operatörümüz bu işe çok iyi hazırlandı. Türkiye'de 81 ilin tamamını ve ilçelerin büyük çoğunluğunu kapsadılar." dedi.

5G'ye geçiş sürecinde gelen erişim şikayetlerinin baz istasyonlarına uzaklıkla da ilgili bir konu olduğunu belirten Uraloğlu, bu hizmetin her geçen gün iyileştirildiğini söyledi.

Uraloğlu, TÜRKSAT'ın uçaklarda vereceği internet hizmeti projesine ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"TÜRKSAT'ın Türk Hava Yolları ile bir anlaşması var ve kendi uydu kapsama alanımız olan bölgelerde o uydulardan hizmet veriyoruz. Onun dışında da yabancı operatörlerle işbirliği yapıyoruz, ortaklık yapıyoruz ve bu hizmeti sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu daha fazla uçakta kullanabilme imkanını sunmuş olacağız."

İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Şu anda biri Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bunların 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Bölgede kalan 3 uçağımızı da peyderpey aldık. Orta Doğu ya da Körfez bölgesinde uçağımız yok." diye konuştu.

Modern Hicaz Demir Yolu Umman'a kadar uzanacak

Bakan Uraloğlu, küresel ticarete alternatif rotalar oluşturma çabalarına ilişkin bilgi vererek, tarihi Hicaz Demir Yolu'nu hem turistik hem de modern bir hat olarak hayata geçirme vizyonları olduğunu söyledi.

Tarihi hattın Şam-Amman kesimindeki bölümünün ayağa kaldırılabileceğine işaret eden Uraloğlu, "Modern Hicaz Demir Yolu için ilk etapta Türkiye'den Halep'e bir hat bağlayacağız. Halep-Şam-Ürdün hattı zaten mevcut. Suud tarafıyla da görüşmelerimiz sürüyor. Nihai hedefimiz bu hattı Umman'a kadar uzatarak okyanusa bağlanmak ve Hürmüz Boğazı'na alternatif oluşturmaktır." dedi.

Kalkınma Yolu Projesi'nde finansman mutabakatı

Uraloğlu, Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan Türkiye sınırına uzanan 1200 kilometrelik Kalkınma Yolu için projelendirme aşamasının tamamlandığını bildirdi.

Projenin Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye ortaklığında uluslararası finansmanla yürütüleceği bilgisini veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu proje sadece otoyol ve demir yolu değil, enerji ve iletişim hatlarını da kapsayan devasa bir koridor. Eğer bu projeyi ve modern Hicaz Demir Yolu'nu bugün bitirmiş olsaydık, dünya Hürmüz Boğazı'nı bu kadar konuşmuyor olurdu. Şu an bölgedeki çatışma ortamının durulmasını bekliyoruz, sonrasında devam edeceğiz."

Zengezur Koridoru'ndaki çalışmalar sürüyor

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un en stratejik ayaklarından biri olan Zengezur Koridoru'na ilişkin gelişmelere de değinerek, Türkiye tarafındaki 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattının ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların başladığını ifade etti.

Azerbaycan tarafındaki işlerin bitme aşamasına geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Nahçıvan tarafındaki eksikler tamamlanacak. Ermenistan topraklarından geçen Zengezur Geçişi için de süreçleri takip ediyoruz. Bu hat işler hale geldiğinde Türk dünyasına ve Orta Asya'ya çok daha kestirme bir yoldan bağlanmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu planı

Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem yükünü Marmaray'ın taşıdığını ancak yük trenleri için kapasitenin sınırlı olduğunu belirterek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demir yolu projesi ile büyük bir adım atıldığını söyledi.

Köprünün yapım aşamasında gerekli platform boşluğunun bırakıldığını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metreyle dünyanın en genişi. Bu genişlikte bir köprü yok. Dünya Bankası liderliğinde 6 uluslararası kuruluştan finansman temin ettik, ilk imzalar atıldı. Önümüzdeki günlerde de ihalesine çıkıp muhtemelen yıl bitmeden yapımına başlayacağız. 6,75 milyar dolarlık krediyle ihaleyi sonuçlandırıp başlamayı planlıyoruz. Bu proje tamamlandığında, İstanbul Boğazı geçişinde Anadolu ve Avrupa arasındaki yük ve yolcu treni kapasite problemi tamamen ortadan kalkacak."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul güzergahındaki süper hızlı demir yolu projesine paralel Akyazı'dan Ankara'ya 276 kilometrelik otoyol çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Uraloğlu, Türkiye'nin 2009'da yüksek hızlı trenle tanıştığını anımsatarak, Ankara-İstanbul-Ankara arası gidip gelenlerin YHT konforu yaşadığını, söz konusu hizmetin Sivas, Konya ve Karaman'da da bulunduğunu söyledi.

Uraloğlu, demir yolu ağının 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olduğunu belirterek, "Bunun neredeyse tamamını elden geçirdik, yüzde 70'lerini elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Halihazırda yapımı devam eden 4 bin 164 kilometre demir yolu ağımız var. Bunların neredeyse tamamı, hızlı tren hattıdır. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, yine Karaman-Ulukışla, Ankara-İzmir, aynı şekilde Bursa Yenişehir, Osmaneli, Halkalı, Çerkezköy, Kapıkule gibi 4 bin kilometrenin üzerinde yapımı devam eden, aynı anda bu kadar yapımı devam eden ülke sayısı gerçekten çok fazla değildir. Hedefimiz, 2028 yılına kadar bunun yaklaşık 3 bin kilometresini devreye almak, yani 17 bin kilometreye çıkarmak. Sonrasında da 2053 hedefimiz, 28 bin 500 kilometre hayata geçecek." diye konuştu.

Türkiye'yi, 48 saatte hızlı trenle dolaşma imkanı doğacağına işaret eden Uraloğlu, Eskişehir-Bilecik üzerinden giden hattın 4 saatlik seyahat süresi olduğunu, Ankara'dan doğrudan Nallıhan'dan Akyazı'ya çıkacak bir hat üzerinde proje çalışması başlattıklarını, yaklaşık 10 yıl içinde 80 dakikada Ankara'dan İstanbul'a gitme fırsatı bulunacağını aktardı.

Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kolunun Kınalı'dan Kapıkule'ye uzandığını belirterek, Kınalı'dan Çanakkale'ye doğru giden Kınalı-Malkara arasında da çalışmaların tamamlanacağını dile getirdi. En kritik kesimin Bolu Dağı olduğunu, burada günlük ortalama araç geçişinin 50 bin civarında bulunduğunu, geçişin 80 bine ulaştığında hizmet seviyesinin düşeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Yaklaşık 10-15 yıllık sürede, bunun olacağını öngörüyoruz. Bahsettiğimiz süper hızlı 80 dakikalık demir yolu güzergahına paralel olarak bir otoyol çalışmasına başladık. Yani Akyazı'dan Ankara'ya Nallıhan ve Beypazarı üzerinden gelecek 276 kilometrelik otoyolun proje çalışmalarına da başladık. Onu da bitirerek, Ankara'ya getirip çevre yoluna bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Esenboğa Havalimanı raylı sistemi için bu sene kazmayı vururuz"

Ankara Esenboğa Havalimanı raylı sistem hattının ihalesinin 30 Haziran'da yapılacağını hatırlatan Uraloğlu, söz konusu ihalenin tekliflerini alıp, ihaleyi sonuçlandıracaklarını kaydetti. Söz konusu hatta ilişkin 36 kilometrelik 100 milyar liranın üzerinde bir yatırımı 5 yılda tamamlamayı öngördüklerine değinen Uraloğlu, "Bu sene içinde kazmayı vururuz. Tamamı tünel olacak yalnız, orada tünel açma makineleri (TBM) ile çalışacağız." dedi.

Uraloğlu, İstanbul'daki kent içi raylı sistem hatlarından biri olan Gayrettepe'den başlayıp Halkalı'ya kadar giden 69 kilometre uzunluğundaki hattın, Halkalı ile Arnavutköy arasındaki 17,5 kilometresinin tamamlandığını söyledi. Söz konusu hattın açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Haziran'da yapılmasının planlandığını belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'yla Avrupa Yakası'ndaki yerleşimin tamamının ring haline geleceğini vurguladı.

Bugün itibarıyla görevdeki 3. yıllarını tamamladıklarını anımsatan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla beraber bütün bakanlar ve ekipleriyle, ulaştırma noktasında ülkeyi daha iyi konuma getirmek için gayret ettiklerini ifade etti.

Uraloğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AAtölye Sergi Salonu'nda yer alan Ajansın foto muhabiri ve muhabirlerinin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi ve kareler hakkında bilgi aldı.