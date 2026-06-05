Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Jeopolitik risklerin etkilerini sınırladık

Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Gıda fiyatlarındaki düşüşe işaret eden Bakan Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda politikaların sürdürüleceğine vurgu yaptı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,7, yıllık ise yüzde 32,61 oranında artış gösterdi.

"Etkileri sınırlandırdık"

Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyonda baskı oluşturmaya devam etmesine rağmen atılan adımlarla bu etkilerin sınırlandırıldığına vurgu yapan Bakan Şimşek, şu açıklamalarda bulundu:

"Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti.

Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı.

Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu.

Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."