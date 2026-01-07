Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kritik değişiklik: Devlet katkısı oranı güncellendi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni oran yüzde 20 olarak belirlendi

Kararla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'nde Türk lirası cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı oranı ile cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkı tutarı güncellendi.

Buna göre işveren tarafından ödenenler hariç, katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına yatırılan katkı payları için devlet katkısı hesabında uygulanan oran, Türk lirası cinsinden yapılan ödemeler için yüzde 20 olarak belirlendi. Söz konusu oran daha önce yüzde 30'du.

Ayrıca, çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, gerekli şartları sağlaması kaydıyla sisteme girişte bir defaya mahsus verilen ilave devlet katkısı tutarı 500 lira olarak belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Katılımcıların kaybı ne kadar olacak?

Oranın yüzde 20’ye çekildiği için alınacak katkı payı 79 bin 272 liraya düşecek. Bu sebeple katılımcıların 39 bin 636 liralık bir kayıpla karşı karşıya kalacağı hesaplanmıştı.

BES'ten ayrılma durumunda devlet katkısından yararlanılmıyor

Katkı payındaki düşüş, BES’ten çıkış ihtimalini gündeme getirdi. Ancak, uzmanlar sistemden ayrılmanın doğru bir tercih olmayabileceğini ifade ediyor.

Emeklilik şartları tamamlanmadan BES’ten ayrılanlar, devlet katkısından yararlanamazken daha yüksek oranda stopaj ödemek durumunda kalıyor.

Ayrılmak yerine BES’i dondurmak ya da bazı aylarda daha düşük tutarlarla ödeme yapmak değerlendirilebilecek seçenekler arasında yer alıyor.

Öte yandan, doğru fon tercihiyle mevcut katkı tutarlarını koruyarak sistemde kalmak ve birikimleri büyütmek de öne çıkan bir alternatif olarak değerlendiriliyor.